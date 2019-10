Magnetogram: "Če predsednik vlade tega ne vidi, bo na koncu plačal s svojo glavo ..."

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Janez Janša, predsednik stranke SDS, je na svojem profilu na Twitterju objavil fotografije dobesednega prepisa seje Knovs, ki je bila prejšnji torek. Po zatrjevanju Jerce Korče, članice komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) iz vrst LMŠ, naj bi prvak SDS na omenjeni seji komisije izrekel grožnje o padanju glav. Janša je, kot je razvidno iz magnetograma, med drugim dejal: "Če predsednik vlade tega ne vidi, bo na koncu plačal s svojo glavo ..."

Kot smo poročali, je Jerca Korče iz vrst LMŠ, članica komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, sporočila, da naj bi na seji komisije Knovs, ki je bila zaprta za javnost, odvijala pa se je prejšnji torek, predsednik SDS Janez Janša grozil, da bodo padale glave.

Na družbenem omrežju Twitter je zapisala: "Grožnje o padanju glav bi morale biti uvrščene na temno stran zgodovine. Pa vendar jih je slišati tudi v letu 2019. #Knovs Ko je za želja po oblasti tako močna, da odpove razum in popustijo zavore."

Grožnje o "padanju glav" bi morale biti uvrščene na temno stran zgodovine. Pa vendar jih je slišati tudi v letu 2019. #knovs ko je za želja po oblasti tako močna, da odpove razum in popustijo zavore #jj — Jerca (@Je_rca) 15 October 2019

Po objavi njenega tvita je završalo na družbenih omrežjih. Janša je njene navedbe označil za laž in napovedal, da bo zahteval umik oznake zaupnosti njegovega govora z razprave in javno objavil magnetogram, kar je storil danes na svojem profilu na Twitterju.

V magnetogramu (fotografije spodaj) med drugim piše: "če predsednik Vlade tega ne vidi, bo na koncu plačal s svojo glavo, kot sedaj kaže. Naš interes in seveda naša dolžnost pa je, da predvsem branimo to prvo točko, se pravi, da branimo pravico do parlamenta, da nadzoruje tajne službe ..."

Foto: Twitter/Janez Janša

