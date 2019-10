KPK v preiskavo kadrovanja v Toninovi komisiji

Komisija za preprečevanje korupcije je v zvezi z imenovanjem nove sekretarke Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ki jo vodi Matej Tonin (NSi), začela preverjati, ali je v postopku prišlo do kršitev.

KNOVS-u se je pred kratkim pridružila pravnica Anka Zajc, ki je po odhodu dosedanje sekretarke KNOVS-a Marinke Bogolin prevzela njen položaj. Bogolinova je namreč po prihodu Anke Zajc sama prosila za premestitev na novo delovno mesto.

"Ko sem dozdajšnjo sekretarko KNOVS Marinko Bogolin seznanil, da smo dobili dodatno pomoč, je na moje veliko presenečenje dejala, da dodatne pomoči ne potrebuje. Njena trditev se ni skladala z objektivnimi dejstvi: sekretarka je imela veliko nadur, priprava poročil je začela zamujati, pri administrativnem poslovanju so se začele pojavljati napake," nam je pojasnil Tonin.

Ob tem je zanikal, da bi Bogolinova kadarkoli zavrnila naloge, ki ji jih je odredil, ker bi se ji zdele sporne.

Politično kadrovanje razlog, da je Židan podprl Tonina?

Ker je Anka Zajc na lanskih lokalnih volitvah kandidirala na listi SD, se pojavljajo očitki, da gre za politično kadrovanje. Prav tako naj bi bilo po imenovanju Anke Zajc na položaj sekretarke KNOVS-a bolj jasno, zakaj je predsednik DZ in stranke SD Dejan Židan Mateja Tonina javno podprl pri preiskovanju domnevno spornih zaposlitev v Sovi.

Predsednik Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb @MatejTonin me je informiral o aktualnih dogodkih.



Podpiram ga pri njegovem zavzemanju za zakonitost in spoštovanje pristojnosti komisije. pic.twitter.com/5TjjbWgIJv — Dejan Židan (@ZidanDejan) October 10, 2019

Ali gre v ozadju za politično trgovino, očitno zanima tudi KPK.

"Komisija je v povezavi z zaposlovanjem sekretarke Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (KNOVS) na podlagi medijskih objav začela postopek na lastno pobudo. Zadeva je v fazi predhodnega preizkusa, v okviru katerega se preveri, ali obstaja sum kršitev iz pristojnosti komisije, in se na podlagi tega odloči o (ne)uvedbi postopka. Drugih informacij o vsebini in obsegu postopka pa komisija trenutno ne more podati," so nam sporočili.

V DZ zanikajo kakršnokoli vpletenost Dejana Židana

Iz DZ so nam sicer prejšnji teden glede imenovanja nove sekretarke KNOVS-a in postopka zaposlitve Anke Zajc v komisiji sporočili, da ostro zanikajo vsako namigovanje, da bi se predsednik državnega zbora Dejan Židan kakorkoli vmešaval v katerokoli kadrovsko odločitev v državnem zboru oziroma da bi se s komerkoli dogovarjal o imenovanjih ali prerazporejanjih.

Kot so pojasnili, je bilo Anki Zajc odrejeno, da za določen čas poleg svojih nalog opravlja tudi naloge sekretarja navedenega delovnega telesa.