Janša napovedal proizvodnjo cepiva tudi v Sloveniji

Voditelji EU so v okviru neformalnega vrh v Portu razpravljali tudi o morebitnem umiku patentne zaščite pri cepivih proti covidu-19. Pri tem vprašanju v EU ni enotnosti, je ob zaključku vrha danes dejal premier Janez Janša in opozoril, da ključni problem ostaja premajhna proizvodnja cepiva. Ta naj bi kmalu stekla tudi v Sloveniji.

Potem ko so ZDA v sredo napovedale podporo umiku zaščite intelektualne lastnine pri cepivih, se je v Evropski uniji vnela razprava o tem vprašanju.

Nekatere države članice so bile na začetku razprave absolutno za liberalizacijo, druge pa absolutno proti. Sedaj se nakazuje neka srednja pot, je potek razprave na vrhu opisal slovenski premier Janez Janša.

Rešitev se nakazuje v okviru večje prožnosti pri delitvi patentov znotraj EU, kar je v tem trenutku verjetno tudi tista prava pot, meni Janša.

Tudi če bi, ko govorimo o vprašanju intelektualne lastnine, šli v popolno liberalizacijo, to v tem trenutku ne bi rešilo ključnega problema, to je premajhna proizvodnja cepiva, je še opozoril. Rešitev za to je povečanje proizvodnje.

"Namen, da se zagotovi dovolj cepiv, je absolutno pravi," je ob tem še dejal Janša. Če bi hoteli epidemijo covida-19 povsem ustaviti, bi svet v tem trenutku potreboval več kot enajst milijard odmerkov cepivom, je poudaril premier, ki pričakuje nadaljevanje razprave o tem na izrednem vrhu voditeljev EU 25. maja v Bruslju.

Proizvodnja cepiva v Sloveniji že do konca leta?

Sicer pa tudi Slovenija po besedah Janše že sodeluje pri proizvodnji cepiva. Eno od slovenskih podjetij namreč sodeluje pri čiščenju cepiva. Eden od velikih slovenskih farmacevtov pa tudi vzpostavlja kapacitete znotraj verige, ki ji pripada, proizvodnja pa naj bi stekla že konec leta, je pojasnil.

Na vprašanje glede možnosti, da bi tudi Slovenija delila cepivo z drugimi državami, je premier opozoril, da niti Slovenija niti kaka druga evropska država še ni dosegla zadostne precepljenosti, da bi lahko ustavili pandemijo.

Ob tem je spomnil, da je Slovenija pred časom med prvimi ponudila nekaj tisoč odmerkov cepiva Bosni in Hercegovini. Uresničitev te obljube je v teku in bi bila lahko uresničena v nekaj dneh.

Slovenija se pogovarja tudi o tem, kako bi še posebej državam v soseščini v drugi polovici leta, ko bomo dosegli zadostno precepljenost, pomagali z večjimi količinami cepiva. Če bo dostava cepiv takšna, kot jo je v petek predstavila Evropska komisija, bo sodelovala tudi Slovenija, je še dejal premier.