EU podpisala pogodbo o nakupu 1,8 milijarde odmerkov cepiva Pfizer

Vesela sem, da lahko objavim, da je Evropska komisija pravkar odobrila pogodbo za zagotovljenih 900 milijonov odmerkov z nemškim podjetjem BioNTech in ameriškim Pfizerjem za obdobje 2021–2023, je na Twitterju zapisala Ursula von der Leyn.

Pogodba bo državam članica omogočila tudi nabavo še dodatnih 900 milijonov odmerkov cepiva. "Sledile bodo druge pogodbe in druge tehnologije cepiva," je še zapisala.

Happy to announce that @EU_Commission has just approved a contract for guaranteed 900 million doses (+900 million options) with @BioNTech_Group @Pfizer for 2021-2023.



Other contracts and other vaccine technologies will follow.