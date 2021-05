Zavrnili so jo že na vhodu.



"V sredo sem se okoli 18. ure postavila v vrsto na Gospodarskem razstavišču, ker si želim, da bi bila cepljena čim prej,'' se nam je v uredništvo oglasila bralka v zgodnjih štiridesetih, ki želi ostati neimenovana. Na cepljenje je sicer prijavljena že pet mesecev. ''Prijatelji so mi povedali, da lahko prideš, počakaš, in če cepivo ostane, te cepijo. Že na vhodu me je zdravstveni delavec vprašal, ali sem za cepljenje prejela SMS-obvestilo ali so me poklicali iz cepilnega centra. Ker nisem prejela ničesar od tega, so me gladko zavrnili z besedami, da ne bo šlo kar tako zlahka, in ob tem dodali, da sem premlada,'' je svojo izkušnjo opisala bralka. ''Prijatelju, ki sem ga na lokaciji srečala z enakim namenom – da se čim prej cepi, pa čeprav ni bil vabljen – so rekli, naj se oglasi ob 20. uri,'' je še dodala.

Krek: Kakršnokoli čakanje je nesmiselno

''Vsak cepilni center mora imeti bazični in rezervni seznam oseb za cepljenje. Ko na dan cepljenja na osnovnem seznamu ljudi ni več, in cepivo ostaja, kličejo osebe z rezervne liste. Zato je kakršnokoli čakanje v vrsti na Gospodarskem razstavišču nesmiselno,'' je pojasnil direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek.

Anarhije z novo aplikacijo ne bo

Nobenih izjem ne bo tudi z novo strategijo prijavljanja na cepljenje. Nova spletna aplikacija na portalu z-VEM od danes omogoča hitro naročanje na cepljenje proti bolezni covid-19 brez digitalnega potrdila, namenjena je vsem odraslim prebivalcem Republike Slovenije, ki se nameravajo cepiti. ''A tudi tu izjem ne bo,'' je še dodal Krek. ''Prejeli boste uro in datum cepljenja, a v skladu z uvrstitvijo bodo prioritetne skupine še vedno na vrsti pred drugimi. Anarhije ne bo,'' je še dodal direktor NIJZ.

Na naše vprašanje, kaj o takšni morebitni praksi, kot navajajo na družbenih omrežjih, menijo na Zdravniški zbornici Slovenije, odgovarjajo, da so odločitve v pristojnosti Zdravstvenega doma Ljubljana.

''Menimo pa, da tovrstno cepljenje ni sporno, ampak le, če gre za osebe, ki so na prednostnem seznamu za cepljenje,'' so še odgovorili na zbornici.

Na vrsti zdaj stari 50 let in več

V tednu od 3. 5. 2021 do 9. 5. 2021 so na Gospodarskem razstavišču začeli s cepljenjem oseb, starih 50 let in več, nadaljujejo tudi s cepljenjem za:

- kronične bolnike, stare od 18 do 49 let,

- posebej ranljive kronične bolnike, stare od 18 do 49 let,

- zdravstvene delavce in sodelavce, zaposlene in oskrbovance v DSO in SVZ, udeležence olimpijskih in paralimpijskih iger,

- osebe, starejše od 65 let (2. odmerek),

- posebej ranljive kronične bolnike (2. odmerek).

Za pojasnila, ali do tovrstnih primerov, ko ljudje čakajo na cepivo mimo naročenega termina v praksi dejansko prihaja, smo zaprosili tudi Zdravstveni dom Ljubljana in Ministrstvo za zdravje. Na odgovore v uredništvu še čakamo.

Maja in junija nove pošiljke cepiv

Včeraj je bilo v skladišču NIJZ še 9.800 odmerkov cepiva Janssen in 73 tisoč odmerkov cepiva AstraZeneca. V maju v državi pričakujemo še 336.960 odmerkov cepiva Pfizer, 57.600 odmerkov cepiva Moderna in 61.100 odmerkov cepiva Janssen - Johnson & Johnson. Skupne količine cepiva AstraZeneca v maju in juniju naj bi znašale 460 tisoč odmerkov.