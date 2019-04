Janša nad Šikovec Ušajevo: Želela je garancijo, da bo na listi SDS za evropske volitve

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvak SDS je na Twitterju ostro napadel nekdanjo članico SDS in podpredsednico novoustanovljene stranke DOM Lucijo Šikovec Ušaj.

Prvak SDS je na Twitterju ostro napadel nekdanjo članico SDS in podpredsednico novoustanovljene stranke DOM Lucijo Šikovec Ušaj. Foto: STA

Še pred sobotnim novoustanovljenim kongresom stranke DOM se je na Twitterju vnela burna razprava, katere glavna akterja sta bila prvak SDS Janez Janša in ljubljanska odvetnica Lucija Šikovec Ušaj, ki je nato še istega dne postala podpredsednica DOM. Janša je Šikovec Ušajevi očital, da je SDS obrnila hrbet, ker je niso uvrstili na strankino listo za evropske volitve. Odvetnica Janši ni ostala dolžna, javno je objavila serijo sporočil, v katerih ji je Janša pisal glede organizacije protestov proti migracijam.

EU volitve 2014: DRupel želi garancijo, da bo kandidat @strankaSDS v vrhu liste. Ne dobi, nato izstopi.

EU volitve 2019: LUšaj želi garancijo, da bo kandidatka v vrhu liste SDS. Ne dobi, naslednji dan besni napadi na SDS in izstop. Pa druženja z DČrnčec.#načela#SamiMučeniki pic.twitter.com/mB97K5gNll — Janez Janša (@JJansaSDS) April 6, 2019

Janša pred ustanovitvijo DOM: Sami mučeniki

Prvak SDS Janez Janša je še pred začetkom sobotnega kongresa stranke Domovinska liga (DOM) na Twitterju potegnil vzporednice med dogajanjem pred tokratnimi in prejšnjimi evropskimi volitvami ter s tem povezanimi odhodi iz SDS: "Evropske volitve 2014: Dimitrij Rupel želi garancijo, da bo kandidat SDS v vrhu liste. Ne dobi, nato izstopi."

"Evropske volitve 2019: Lucija Šikovec Ušaj želi garancijo, da bo kandidatka v vrhu liste SDS. Ne dobi, naslednji dan besni napadi na SDS in izstop. Pa druženje z Damirjem Črnčecem," je na Twitterju zapisal predsednik SDS Janez Janša. Foto: Ana Kovač

Podobno potezo si je po njegovih besedah zdaj privoščila Lucija Šikovec Ušaj: "Evropske volitve 2019: Lucija Šikovec Ušaj želi garancijo, da bo kandidatka v vrhu liste SDS. Ne dobi, naslednji dan besni napadi na SDS in izstop. Pa druženje z Damirjem Črnčecem," je ocenil Janša, zapis pa pospremil tudi s ključnikom "sami mučeniki".

Rupel izstopil, ker ni bil imenovan v strokovni svet stranke Spomnimo, da je Rupel iz SDS sicer izstopil 11. junija 2015. Nekdanji zunanji minister je za Siol.net ob tem povedal, da je stranko zapustil, ker ni več član strokovnega sveta oziroma vlade v senci. "Mislim, da si tega nisem zaslužil," je poudaril Rupel in dodal, da je šele iz medijev izvedel, da ne sedi več v strokovnem svetu stranke.

Šikovec Ušajeva Janši: Lažete!

Šikovec Ušajeva, ki je bila še do nedavnega članica SDS, na sobotnem kongresu DOM pa je postala podpredsednica stranke, Janši ni ostala dolžna. "Lažete! Prvo bom objavila tole, če ne boste preklicali pa nadaljevanje," je zagrozila Janši.

Lažete! Prvo bom objavila tole, če ne boste preklicali pa nadaljevanje pic.twitter.com/f7x5601kjM — lucija usaj (@lucijausaj) April 6, 2019

Na Twitterju je objavila zasebna sporočila, ki jih je prejela od Janše. "Protesti so učinkoviti, če pride akcija od spodaj in izpade kot spontan upor. Organizirajte skupino na Facebooku in pozovite na proteste na dan, ko bo državni zbor razpravljal o naši pobudi na izredni seji. Glede referenduma je vse v ustavi, dovolj je ena minuta za branje," je prvak SDS zapisal v seriji sporočil.

Novoustanovljeno stranko DOM kot predsednik vodi ekonomist Bernard Brščič, podpredsednica pa je ljubljanska odvetnica Lucija Šikovec Ušaj. Foto: STA

Pri tem je imel v mislih referendum o migracijah, ki ga državni zbor kasneje ni razpisal, na protestih proti dogovoru Združenih narodov o migracijah pa se je decembra lani pred državnim zborom zbralo od 200 do 250 ljudi. Protestov se je udeležil tudi ekonomist Bernard Brščič, donedavna podpornik SDS, od sobote pa predsednik novoustanovljene DOM.

"Za 26 let dobim javno objavljeno laž, s katero mi je grozil že novembra"

Šikovec Ušajeva je v seriji odzivov na Twitterju še enkrat zatrdila, da obtožbe prvaka SDS na njen račun ne držijo: "Za 26 let dobim javno objavljeno laž, s katero mi je grozil že novembra, ko se ni sestavljala nikakršna lista." Ob tem je zanikala, da bi stala za organizacijo protestov proti migracijam.

Za 26 let dobim javno objavljeno laž, s katero mi je grozil že novembra ko se ni sestavljala nikakršna lista... https://t.co/M2T3no7k5z — lucija usaj (@lucijausaj) April 6, 2019

"Jaz seveda nisem organizirala, se je pa Drago Zadrgal potem norčeval, da je nekdo sklical proteste dopoldne v delovnem tednu. Mislim, da je gospod nekakšen svetovalec SDS!" je še dodala podpredsednica DOM.

Jaz seveda nisem organizirala, se je pa Drago Zadrgal potem norčeval,da je nekdo skucal proteste dopoldne v delovnem, tednu. Mislim,da je gospšod nekakšen svetovalec SDS! https://t.co/t8zGXWt2aS — lucija usaj (@lucijausaj) April 6, 2019

Lucija Šikovec Ušaj je Janezu Janši zagrozila, da bo objavila njuno dopisovanje in njegove grožnje, da jo bo diskreditiral. Foto: STA

Šikovec Ušajeva je Janši ob tem zagrozila, da bo postopoma objavljala njuno dopisovanje in njegove grožnje, da jo bo diskreditiral: "Imam tudi posnetke razgovorov." Kot je še poudarila, ne bo dopustila, da bi Janša udrihal po njej.

@KatarinaUrankar ampak resnica ni važna. Bom onjavljala postopoma, najino dopisovanje in grožnje JJ, kako me bo diskreditiral. Imam pa tudi posnetke razgovorov... — lucija usaj (@lucijausaj) April 6, 2019

"Ne bo sral po meni. Niti z besedo ga nisem do danes napadla," je odločno zatrdila v nadaljevanju. V nedeljo je na Twitterju nato kritizirala tudi televizijo Nova24TV, ki jo je leta 2016 ustanovilo več vplivnih članov SDS, med njimi tudi Janša.

@Nova24TV danes ni kolumne Bernarda Brščiča niti v torek ne bo moje. V službi resnice so spregledali včerajšnji kongres stranke DOM. Ko si svobodo medijev razlagaš pač po svoji meri. — lucija usaj (@lucijausaj) April 7, 2019

"V službi resnice so spregledali včerajšnji kongres stranke DOM. Ko si svobodo medijev razlagaš po svoji meri," je bila do poročanja omenjene televizijske postaje kritična Šikovec Ušajeva.