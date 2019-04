LMŠ predlagala kontroverzno Lucijo Šikovec Ušaj, vendar jo je koalicija ustavila

Razpis za predsednika Komisije RS za varstvo pacientovih pravic je bil objavljen 8. marca, prijave pričakujejo do 7. aprila.

Gre sicer za ponovljeni javni poziv, saj po prvem, ki so ga objavili novembra, iztekel pa se je decembra, niso izbrali nikogar, kar nakazuje, da bi se na tem mestu lahko zgodila menjava. Kot so pojasnili na ministrstvu za zdravje, se je na poziv v roku prijavila samo ena kandidatka, in sicer odvetnica Lucija Šikovec Ušaj, ki je sicer to funkcijo opravljala že od leta 2008, torej dva mandata.

Ministrstvo za zdravje je predlog njenega vnovičnega imenovanja februarja poslalo v vladno proceduro, zaradi neusklajenosti pa nato konec istega meseca tudi predlog za umik gradiva.

Nasprotovanje pri koalicijskih partnerjih

Na generalnem sekretariatu vlade so pojasnili, da je bil v skladu s protokolom o sodelovanju koalicijskih partnerjev predlog za imenovanje Šikovec Ušajeve posredovan v koalicijsko usklajevanje. Predlog naj bi šel tudi skozi roke največje vladne stranke LMŠ, pri koalicijskem usklajevanju pa se je pojavilo nasprotovanje Ušajevi. Iz krogov blizu LMŠ je ob tem mogoče neuradno slišati, da je šlo za prenaglo odločitev stranke pri posredovanju predloga koalicijskim partnerjem. Po poročanju Pop TV je sekretar LMŠ Brane Kralj ime Šikovec Ušajeve spregledal.

Znana je po ostrih in protimigrantskih stališčih

Foto: STA Šikovec Ušajeva je odvetnica, med drugim znana po svojih ostrih, tudi protimigrantskih stališčih, etična komisija odvetniške zbornice pa je v teh dneh presodila, da je z žaljivimi zapisi, uperjenimi proti migrantom, na Twitterju kršila kodeks odvetniške poklicne etike.

Šikovec Ušajeva naj bi v soboto postala podpredsednica nove stranke Domovinska liga (DOM), kjer naj bi predsednik postal ekonomist Bernard Brščič. Šikovec Ušajeva naj bi se na listi DOM pojavila na evropskih volitvah.

Šikovec Ušajeva je sicer v sredo tudi sama na Twitterju zapisala, da je "kot borko za pravice pacientov" vlada ni potrdila za predsednico komisije za varstvo pacientovih pravic. "Komisija tako že dva meseca ne dela. Direktor UKC je bil zadovoljen," je dodala.

Še nekaj kadrovskih sprememb

Razlogov za menjavo generalne sekretarke na ministrstvu za zdravje Romane Reja vlada v sporočilu za javnost po današnji seji ne navaja, le podlago zanjo, ki je zakon o javnih uslužbencih. Ta omogoča menjave na tej ravni v enem letu od nastopa funkcije pristojnega ministra oziroma vlade. To možnost je v fazi oblikovanja svoje najožje ekipe torej izkoristil novi minister Aleš Šabeder.

Romana Reja je sicer naloge generalne sekretarke opravljala od 9. novembra 2018, sprva kot vršilka dolžnosti, vlada pa jo je za petletni mandat imenovala 28. februarja.

Vlada je na današnji redni seji vnovič imenovala Jožico Trošt Krušec za zastopnico pacientovih pravic na območju Kopra. Magistrica prava je bila na to funkcijo imenovana že leta 2009 in 2014.

Na območju Raven na Koroškem pa bo pravice pacientov zastopala Milena Pečovnik, ki trenutno dela kot vodja pravne službe v gospodarski družbi. Na tem mestu bo zamenjala Stanko Vauh.