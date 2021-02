Janša: Morda zdaj pravi čas, da kultura nastavi ogledalo tudi sebi

Kultura je eden ključnih temeljev slovenske nacije in samostojne države, je v poslanici ob današnjem prazniku zapisal premier Janez Janša. Glede na njeno poslanstvo bi od kulture pričakoval bolj državotvorno držo, saj so trenutne razmere, po njegovih besedah, preveč resne, da bi se "nanje odzivali skozi ulični aktivizem, grožnje in mazaške akcije".

Kot je v poslanici poudaril predsednik vlade Janez Janša, se zavedajo, da je ob zaprtju javnega življenja zaradi koronavirusa veliko breme utrpela tudi kultura, zato je vlada v protikoronskih paketih namenila 36,4 milijona evrov pomoči kulturnim ustvarjalcem, društvom, ustanovam in zavodom s področja kulture.

"Poslanstvo kulture je krepiti in bodriti slovenskega človeka"

"Vse v želji, da bi različne dejavnosti na področju kulture to težko obdobje preživele s čim manj posledic," je zapisal Janša. Po njegovih besedah so se za letošnje leto, glede na lansko, povečala tudi sredstva proračuna ministrstva za kulturo za 48,5 milijona evrov, in tako skupno znašajo 238 milijonov evrov.

Kot ocenjuje premier, je poslanstvo kulture – krepiti in bodriti slovenskega človeka v najtežjih časih – v času epidemije na preizkušnji. "Da bi bili v soočenju z njo uspešni, moramo namreč združiti vse svoje moči in najboljše, kar kot narod premoremo. Zato je toliko težje razumeti odziv dela slovenskih ustvarjalcev s področja kulture, ki so razmere zaradi epidemije izkoristili za poglabljanje razdeljenosti javnosti, za krepitev dvomov v ukrepe za preprečevanje širjenja virusa, za sejanje strahu in sovraštva," je po pisanju STA zapisal v poslanici.

Po Janševem mnenju, so razmere preveč resne, da bi se "nanje odzivali skozi ulični aktivizem, grožnje in mazaške akcije". Foto: Ana Kovač

Razmere so po njegovem mnenju preveč resne, da bi se "nanje odzivali skozi ulični aktivizem, grožnje in mazaške akcije". Od kulture bi, glede na njeno poslanstvo, tako Janša, pričakovali drugačno, bolj državotvorno držo. Ker je epidemija, po njegovih besedah, tudi na tem področju odprla nekatera pomembna vprašanja, je "morda zdaj pravi čas, da kultura nastavi ogledalo tudi sebi".

V poslanici je spomnil še, da bo Slovenija v drugi polovici leta drugič predsedovala Svetu Evropske unije, kar bo, po Janševih besedah, priložnost za slovensko kulturo in njeno prepoznavnost. "Verjamem, da bo s svojo ustvarjalno energijo in svežino potrdila vpetost Slovenije v evropski kulturni prostor. Predsedovanje bo tudi priložnost za oživitev skupnega kulturnega prostora s Slovenci, ki živijo zunaj meja naše domovine," je po poročanju STA med drugim še zapisal premier.