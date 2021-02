Janša: Začeti je treba dialog o upravljanju Jadranskega morja

Predsednik države Borut Pahor in premier Janez Janša sta danes nagovorila tuje diplomatske predstavnike, ki so akreditirani v Sloveniji.

Predsednik države Borut Pahor in premier Janez Janša sta danes nagovorila tuje diplomatske predstavnike, ki so akreditirani v Sloveniji. Foto: STA

Na virtualnem novoletnem sprejemu sta danes tuje diplomatske predstavnike, ki so akreditirani v Sloveniji, nagovorila premier Janez Janša in predsednik republike Borut Pahor. Ob dosežkih v lanskem letu, ki ga je zaznamovala pandemija bolezni covid-19, sta med prioritetami v letu 2021 izpostavila dobre odnose z državami, utrditev EU in slovensko predsedovanje Svetu EU.

Predsednik vlade Janez Janša je v govoru po letu velike preizkušnje zaradi pandemije bolezni covid-19 in njenih posledic izpostavil zaupanje, sodelovanje in solidarnost kot ključne vrednote ter načela sodelovanja v soseščini in na regionalni ravni. Na izkušnjah sodelovanja, utrjevanja medsebojnega zaupanja in solidarnosti v letu 2020 bo Slovenija gradila politiko v letu 2021, je po poročanju STA dejal predsednik vlade.

Janša: Treba je začeti dialog treh držav o upravljanju Jadrana

V pregledu dogodkov v lanskem letu je med drugim izpostavil "dejavnosti Slovenije pri iskanju soglasja držav članic EU za odločitev o skladu za okrevanje in pri razmisleku o nadaljnji krepitvi spoštovanja načela vladavine prava v Uniji", so sporočili iz Janševega kabineta. Pozdravil je simbolni dejanji Pahorja s predsednikoma Italije in Avstrije ob zgodovinski vrnitvi Narodnega doma v Trstu in poklonu pri spomenikih žrtvam fašizma in komunizma ter v slovenščini izrečene besede opravičila avstrijskega predsednika ob stoti obletnici koroškega plebiscita. Izpostavil je tudi začeti dialog treh obalnih držav o upravljanju Jadrana.

Premier Janez Janša je dejal, da želi Slovenija prispevati k nadaljnjemu utrjevanju EU in Nata. Foto: STA

EU in Nato je označil za sidri globalnega političnega Zahoda, Slovenija pa želi prispevati k nadaljnjemu utrjevanju in zaščiti njunih temeljnih vrednot in interesov, še toliko bolj ob letošnji 30. obletnici razglasitve neodvisnosti. "S padcem evropskih komunističnih totalitarnih režimov je postalo mogoče udejanjenje celovite in svobodne Evrope, ki je v miru sama s seboj. Ta cilj še ni udejanjen v celoti in je naloga naše politične generacije," je dodal Janša.

Kot osrednjo nalogo v letu 2021 je izpostavil predsedovanje Svetu EU v drugi polovici leta. Njegovi ključni prioritetni vsebini bosta izboljšanje odpornosti in pripravljenosti na pandemije ter izboljšanje kibernetske varnosti. Visoko na agendi bodo tudi države Zahodnega Balkana in udejanjanje njihove evropske perspektive. Ključna bo tudi stabilizacija EU, zlasti njena konsolidacija po brexitu in pandemiji. EU ne bo konsolidirana in stabilna, dokler njene zunanje meje ne bodo tudi meje schengenskega območja, je dejal Janša.

Pahor: Aktualno desetletje odločilno za uresničitev pariških podnebnih ciljev

Predsednik republike Borut Pahor je v svojem nagovoru izpostavil, da je Sloveniji v 30 letih samostojnosti uspelo razviti trden demokratični politični sistem in učinkovito gospodarstvo ter utrditi položaj v mednarodni skupnosti. Opozoril je, da je aktualno desetletje odločilno za uresničitev pariških podnebnih ciljev. Zavzel se je za strnitev vrst v korist trajnostnega razvoja Slovenije, EU in vsega sveta.

Zavzel se je tudi za učinkovit multilateralizem in poudaril, da osnovna načela Združenih narodov ostajajo izjemno relevantna, so sporočili iz Pahorjevega urada. Pahor je poudaril, da Slovenija želi imeti dobre, urejene in če je le mogoče prijateljske odnose z vsemi državami. ZDA so naš tesen zaveznik in partner, v interesu Slovenije pa so tudi dobri odnosi z Rusijo in Kitajsko, je dejal predsednik države. Dodal je, da želi Slovenija ostati med najbolj povezanimi članicami EU.

Sposobnost skupnega odzivanja je ključna za uspeh pri premagovanju zdravstvene in ekonomske krize ter prehod v trajnostni razvoj. Pozval je k čimprejšnjemu začetku konference o evropski prihodnosti. Člane diplomatskega zbora je nagovoril tudi apostolski nuncij v Sloveniji in doajen diplomatskega zbora Jean-Marie Speich, s katerim sta se Pahor in Janša sestala v sredo.