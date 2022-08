Janković zaradi odlaganja pepela razkuril Balažica

Ljubljanski župan Zoran Janković je na včerajšnji novinarski konferenci pred ogrevalno sezono prebivalce prestolnice miril, da bo Ljubljana na toplem. Med drugim so za to namenjene zadostne zaloge premoga, iz Indonezije je na poti ladja s 145 tisoč tonami premoga, januarja pa prihaja nova ladja z enako količino, je pojasnil.

Na njegove izjave se je odzval moravški župan Milan Balažic, ki najostreje protestira proti temu brezsramnemu Jankovićevemu načrtu. Kot je zapisal v današnjem sporočilu za javnost, morajo prebivalci Ljubljane vedeti, da se pozimi grejejo na račun uničevanja Moravške doline in zdravja njenih ljudi.

"Elektrofiltrski pepel, ki ostane od gorenja premoga, se namreč iz Ljubljane odvaža v Moravče na deponijo podjetja Termit. Vsako leto se tako zakoplje vsaj 6.500 ton tega pepela, ki je rakotvoren in nizko radioaktiven, predvsem pa ga tvorijo strupene težke kovine. Te snovi se skupaj z dežjem izcejajo v površinske vode, izpirajo v podtalnico, zastrupljajo tla, se v obliki nanodelcev širijo po zračnem prostoru. Zaradi vsega tega se vsako leto bolj uničuje ena najlepših predalpskih dolin, njena narava in tudi živali. Predvsem pa za rakom zbolevajo ljudje, ki živijo v neposredni bližini deponije," opozarja Balažic.

"Naj sramota zadene župana, ki se hvali s svojo zeleno podobo"

Po njegovih navedbah so tako "državljani prvega reda, Ljubljančani, na toplem, ljubljanski župan se znebi nevarnega odpadka, država pa ne stori prav ničesar, da bi enkrat dokončno preprečila zastrupljanje moravških ljudi, saj so to državljani drugega reda. Ker so inšpekcije neučinkovite, zastrupljanje očitno v skladu z zakonom, slovenska sodišča pa nesposobna soditi v razumnem roku, ljubljanskega župana Jankovića obveščam, da imamo njegovega neodgovornega delovanja Moravčani dovolj. Ker ne gre drugače, bomo primer prenesli na ustrezna evropska sodišča. Naj sramota zadene župana prestolnice države, ki se hvali s svojo zeleno podobo, izza katere se skrivajo strupene rane, ki jih je s soglasjem prav te politike ustvaril umazani kapital," je ogorčen Balažic.

Prošnjo za komentar Balažičevih očitkov smo poslali tudi na Mestno občino Ljubljana. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.