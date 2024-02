Janković vztraja pri združitvi poslovanja ljubljanskih vrtcev: Jaz bom že našel rešitev

V četrtek se bo Janković sestal s tremi ravnateljicami ljubljanskih vrtcev in glavnim tajnikom Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) Branimirjem Štrukljem. "V delovni skupini, kjer so dobili neko gradivo, so to vzeli 'zdravo za gotovo', ampak to gradivo lahko doživi spremembe," je poudaril. Tudi na sestanku s Štrukljem prejšnji teden sta pregledovala, kaj bo v gradivu treba spremeniti, je dodal.

"Ne pustim si, da kdorkoli podvomi o mojem odnosu do otrok"

Trdi, da je predlog napisan zelo dobronamerno za otroke, starše in sodelavce. "Ne pustim si, da kdorkoli podvomi o mojem odnosu do otrok," je dejal in dodal, da tretjino proračuna namenijo zanje.

Dejal je, da bo treba v zakonu opredeliti tudi vpliv odločevalcev na zavod, da se v prihodnosti ne bo zgodila zloraba avtonomije posameznih vrtcev ali drugih pritiskov na ravnatelje.

Župan je komentiral tudi zbiranje podpisov pod peticijo Sviza za ohranitev samostojnih vrtcev v Ljubljani, ko naj bi pretendentka za direktorico združenega vrtca Barbara Novinec po Štrukljevih besedah skušala vplivati na podpisovanje peticije. Novinčeva je vse obtožbe zavrnila.

Janković je dejal, da verjame zagotovilu Novinčeve, da je zbiranje podpisov organizirala kot vsa leta prej. Na občini pa bodo počakali, da sindikat zbere vse podpise.