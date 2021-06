Žakelj: Stavka poklicnih gasilcev ni potrebna, stvari se rešujejo

Državni sekretar na obrambnem ministrstvu Janez Žakelj, ki v pogajanjih s sindikatom poklicnega gasilstva vodi pogajalsko skupino na vladni strani, ocenjuje, da so pogajanja tekla korektno. "Stavka ni potrebna, ker se zadeve rešujejo," je dejal in ocenil, da gre verjetno za neke druge, mogoče bolj politične razloge.

Sindikat je danes sporočil, da bodo v sredo ob 6. uri začeli dvodnevno opozorilno stavko, ki bo trajala do petka do 7. ure, saj so bila pogajanja, kot so ocenili, neuspešna.

Dogovor glede spremembe uredbe o kriterijih

Doslej so se sestali petkrat. Kot je dejal Žakelj, so se uskladili glede spremembe uredbe o kriterijih za določitev položajnega dodatka za javne uslužbence tako, "da se bodo položajni dodatki izplačali tudi tistim gasilcem, ki vodijo skupine od tri do pet oseb". Ne morejo pa pristati na zahtevo sindikata, "da se plačuje vodenje, če imaš že izhodiščni plačnih razred vodje. To je tako, kot da bi direktorju, ki vodi firmo, plačal še dodatek za vodenje," je dejal Žakelj.

Glede pogajanj za sklenitev normativnega dela kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva je državni sekretar pojasnil, da so njihova izhodišča jasna in so jih predstavili že na prvem srečanju. Pogajalska skupina ima po njegovih besedah mandat za pogovore o normativnem delu kolektivne pogodbe in o tem se pogovarjajo ter so "prišli čez približno petino členov". Če pa gre za druge zahteve, pa bodo zadevo predali vladni pogajalski skupini, ki bo govorila o celotni kolektivni pogodbi.

Kot so danes pojasnili v sindikatu, so na vladni strani še pred začetkom pogajanj iz njihovega predloga, ki vsebuje 60 členov, črtali več kot polovico členov, med njimi tudi nekatere zanje ključne.