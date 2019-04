Izpoved župnika, ki je obsojen pedofilije #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Ko je prišel kriminalist na moja vrata in potrkal, sem vprašal, kako lahko pomagam. Potem mi je povedal, česa me sumijo. Dejal sem, da lahko naredim harakiri, ne pa česa takšnega. Rekel je: To boš nekje drugje razlagal," je ekskluzivno za oddajo Argument na Planetu povedal župnik Franc Klopčič, obsojen zaradi pedofilije.

Klopčič naj bi že konec leta 2004 oziroma v začetku leta 2005 v župnišču v Preski pri Medvodah spolno zlorabil deklico, ki mu je bila zaupana v verouk, a je zgodba prišla na dan skoraj desetletje pozneje, saj je deklica molčala do trenutka, ko se ji je na psihiatrični kliniki, kjer je bila na zdravljenju, neki fant približal, to pa naj bi pri njej sprožilo spomine in sanje o domnevnem dogodku.

O tem je spregovorila tudi s svojo zdravnico, ki je obvestila policijo. Stekel je postopek, Klopčič pa se je na zahtevo nadrejenih oziroma Katoliške cerkve moral umakniti iz pastorale.

Lažje bi se sprijaznil z neozdravljivo boleznijo

Klopčič se sedaj preživlja kot voznik kombija, še vedno pa je del cerkvene institucije. Ko se je moral pred sedmimi leti soočiti z očitanimi dejanji, se je počutil grozno. "Lažje bi se sprijaznil z neozdravljivo smrtno boleznijo, kot pa z omenjenimi očitki," pojasnjuje nekdanji župnik.

Dodaja, da je zaradi takšnih obtožb postal pretirano previden ali celo paranoičen. "Povsod vidiš strahove in se sprašuješ, čemu mi je to treba prenašati," še pravi Klopčič.

Se bo sodni postopek začel znova?

Okrožno sodišče je Klopčiča najprej oprostilo, saj dokazni postopek ni potrdil očitkov o spolni zlorabi z gotovostjo, potrebno za izrek obsodilne sodbe, tako da so Klopčiča marca 2017 oprostili. Okrožno sodišče je oškodovanki sicer verjelo, "da je dogodek opisala, kot se je zgodil v njenih sanjah", vendar je menilo, da je v njenem pričevanju veliko vrzeli in povezav z njenimi sanjami in družinskimi težavami.

Višji sodniki pa so junija lani na pritožbo tožilstva na podlagi istih dokazov sodbo iz oprostilne spremenili v obsodilno in Klopčiču določili štiri leta zapora, a je vrhovno sodišče konec letošnjega februarja obsodilno sodbo razveljavilo, vendar odločitev vrhovnega sodišča še ni pravnomočna. Če bo odločitev vrhovnih sodnikov obveljala, se bo sodni postopek začel znova.