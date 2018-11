Izbrali deset najvplivnejših slovenskih pravnikov leta 2018

Po mnenju strokovne in splošne javnosti so to, navedeni po abecednem redu:

- Miro Cerar,

- Klemen Jaklič,

- Vlasta Nussdorfer,

- Vasilka Sancin,

- Miha Šepec,

- Lucija Šikovec Ušaj,

- Dominika Švarc Pipan,

- Andraž Teršek,

- Jurij Toplak in

- Verica Trstenjak.

Prvič se je med deseterico uvrstilo enako število moških in žensk

Letošnji izbor najvplivnejših pravnikov je bil že 18. po vrsti in je tradicionalno potekal v dveh delih. Izmed 20 finalistov, ki so bili največkrat predlagani v prvem delu, se je med najvplivnejše uvrstilo deset pravnikov, ki so dobili največ glasov. Letos se je prvič v deseterico uvrstilo enako število pravnic in pravnikov. Vsa pretekla leta so prevladovali moški predstavniki pravne stroke.

Med deseterico se je letos uvrstilo tudi največje število doktorjev znanosti, in to tri doktorice in pet doktorjev. Kot so sicer danes sporočili s portala IUS-INFO, so v prvem delu izbora prejeli skoraj sto predlogov oziroma imen pravnikov. Pri glasovanju o 20 finalistih je več kot 3400 glasovalcev tudi pojasnilo svojo izbiro, pri čemer so navajali odlike pravnikov.

Sklepna prireditev bo 27. novembra

Najpogosteje so navedli strokovnost, prodornost, načelnost, nepristranskost, kritičnost in etičnost, javno izpostavljanje ter letos tudi svežino in drzno argumentacijo. Ker veliko izbranih pravnikov prihaja iz akademskih vod, je bilo pogosto poudarjeno tudi njihovo odlično delo na fakultetah.

Družba Lexpera, ki ureja portal IUS-INFO, bo izbrane pravnike povabila na slovesno podelitev priznanj in okroglo mizo z naslovom Reforma slovenske demokratične in pravne države?, ki bo 27. novembra. Povezoval jo bo Matej Avbelj, ki je bil že večkrat izbran med deset najvplivnejših pravnikov.