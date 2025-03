Policija mu je vzela vozniški izpit – tako ga je dobil nazaj

Izguba vozniškega dovoljenja lahko povzroči ogromno težav – omejena mobilnost, izguba zaposlitve in visoki stroški. A ni nujno, da je vse izgubljeno. S hitrim ukrepanjem in strokovno pomočjo lahko povečate svoje možnosti za vrnitev vozniškega dovoljenja. Pravnik na dlani ima kar 95-odstotno uspešnost v primerih vračanja vozniškega dovoljenja. Kako to poteka, smo preverili na primeru resnične zgodbe Petra L.

Preveliko število kazenskih točk – odvzem vozniškega dovoljenja

Zaradi nepremišljene odločitve sem ostal brez vozniškega dovoljenja, kar mi povzroča ogromno težav. Po napornem tednu sem s prijatelji spil nekaj kozarcev in se kljub temu usedel za volan. Med vožnjo domov so me ustavili policisti in izvedli alkotest. Kljub moji presoji, da sem "še v redu", je bila vsebnost alkohola prevelika. Dobil sem osem kazenskih točk, ki so se prištele mojim prejšnjim točkam, in to je bilo dovolj, da je sledil odvzem vozniškega dovoljenja. Zdaj pa sem obtičal – ne morem opravljati dela, saj je vožnja zame nujna, in sploh ne vem, kako naj začnem postopek, da bi si povrnil izpit. Prav tako ne vem, ali imam sploh kakšno možnost, da izpit dobim nazaj. Kaj (če sploh kaj) lahko naredim? Peter L.

Kakšna je pravna podlaga za odvzem izpita?

Z namenom zagotavljanja varnosti vseh udeležencev v prometu policisti na slovenskih cestah pogosto preverjajo prisotnost alkohola pri voznikih. Če vas tako ustavijo policisti in zahtevajo, da izvedete test alkoholiziranost, vedite, da se že sama zavrnitev preizkusa alkoholiziranosti šteje za prekršek z resnimi posledicami. Zavrnitev namreč avtomatično pomeni izgubo vozniškega dovoljenja in visoko denarno kazen v višini 1.200 evrov, 18 kazenskih točk in pogosto tudi pridržanje. Vsemu temu običajno sledi še odvzem krvi za natančno določitev stopnje alkoholiziranosti. To torej vsekakor ni prava pot. A kaj storiti?

Tudi vožnja pod vplivom alkohola vodi do finančnih sankcij in omejitev gibanja. Slovenska zakonodaja določa, da dovoljena meja alkohola znaša 0,24 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka oziroma 0,5 grama na kilogram krvi. Kazni za prekoračitev se gibljejo od najmanj tristo evrov in štirih kazenskih točk, pri hujših prekrških pa lahko dosežejo 1.200 evrov, 18 kazenskih točk, odvzem vozniškega dovoljenja in v določenih primerih celo pridržanje na policijski postaji (če raven alkohola preseže 0,52 miligrama na liter). Vse informacije o izgubi izpita zaradi alkohola si lahko preberete tukaj.

Kdaj voznik zaradi preveč kazenskih točk lahko izgubi izpit? Če voznik v času dveh let doseže ali preseže 18 kazenskih točk v cestnem prometu, mu sodišče izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja za vse kategorije motornih vozil, za katere je storilec imel dovoljenje, ko je storil prekršek, s katerim je dosegel predpisano število kazenskih točk.

Kaj pomeni začasni odvzem vozniškega dovoljenja?

Ko je govora o odvzemu vozniškega dovoljenja, gre lahko za začasni ali trajni odvzem. Medtem ko se lahko za prvega odločijo policisti, pa o drugem odloča šele sodišče. Ob odreditvi začasnega odvzema je tako treba hitro ukrepati.

Voznik, ki mu je bilo začasno odvzeto vozniško dovoljenje, ima tako le 15 dni časa, da vloži utemeljen predlog za vrnitev dovoljenja. Tu pa večini med nami manjka ustrezno poznavanje zakonodaje, ki je ključno za pozitivno rešitev nastalega položaja.

Kaj mora torej vključevati predlog za vrnitev dovoljenja, da bi bil odobren? Predlog mora biti dobro obrazložen in podprt z ustreznimi argumenti, prav tako pa je obvezen zdravniški pregled. Če je predlog odobren, lahko voznik začasno ponovno sede za volan vse do dokončne odločitve sodišča o trajnosti odvzema dovoljenja.

Kako poiskati ustrezno strokovno pomoč?

Če ostanete brez vozniškega dovoljenja, je torej ključno hitro in ustrezno ukrepanje. Vsak dan odlašanja zmanjšuje vaše možnosti za uspeh. Da bi povečali možnosti za pozitiven izid, je priporočljivo poiskati strokovno pravno pomoč.

Pravni strokovnjaki vam lahko pomagajo pri sestavi ustreznih dokumentov, oblikovanju prepričljivih argumentov in vodenju postopka, da bo vaša prošnja imela čim več možnosti za odobritev. Pravnik na dlani je učinkovita in zanesljiva rešitev za vrnitev vozniškega dovoljenja.

Pravnik na dlani ima več kot 95-odstotno uspešnost, ko gre za vrnitev vozniškega dovoljenja. Vodi celoten postopek, opominja na roke in pripravi vse potrebne dokumente. Pomembno pa je, da se ukrepa hitro.

Kaj sledi v primeru, da ne ukrepate?

Če sodišče oceni, da je bil prekršek dovolj resen, lahko izda sklep o trajnem odvzemu vozniškega dovoljenja. Vendar to še ne pomeni, da ni več mogoče storiti ničesar. Pomembno je vedeti, da ima oseba tudi v tem primeru 15 dni časa, da vloži prošnjo za odlog izvršitve odvzema dovoljenja.

Če sodišče prošnjo sprejme, lahko namesto trajnega odvzema določi rehabilitacijske ukrepe in preizkusno dobo, v kateri voznik še vedno lahko sodeluje v prometu, vendar pod strogim nadzorom. To pomeni, da mora v določenem obdobju upoštevati vse predpisane pogoje in se izogibati kakršnimkoli novim prekrškom. Vsaka nova kršitev v tem času lahko vodi do dokončne izgube vozniškega dovoljenja brez možnosti dodatnih izjem.