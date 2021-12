Iz Medvod po vsem svetu: izdelki, ki ponujajo učinkovito in hitro naravno pomoč hišnim ljubljenčkom

Majhna start-up ekipa je imela leta 2013 v Medvodah velik, ambiciozen cilj: revolucionirati dobro počutje in zdravje psov in mačk z uporabo popolnoma naravnih dietetičnih prehranskih izdelkov. Po skoraj desetletju trdega dela danes njihovim izdelkom zaupa več sto tisoč lastnikov domačih ljubljenčkov iz več kot 50 držav po vsem svetu.

Spoznajte dinamično in inovativno podjetje, mednarodno prepoznavno družbo Dogoteka, ustanovljeno na podlagi več kot štiridesetletnih izkušenj iz veterinarske in vzrediteljske prakse. Dogotekina zgodba je nastala zaradi neizmerne ljubezni do psov in mačk ter želje ustanoviteljev podjetja, da jim omogočijo zdravo in kakovostno življenje s popolnoma naravnimi izdelki. "Začelo se je tako, da smo za svoje pse iskali naravne rešitve, predvsem za podporo rasti mladičev in pripravo psov na razstave, pa zato, da bi starejšim psom omogočili čim lepše in daljše življenje," pove Živa Oseli Šušterčič, skupaj s sestro Ksenijo Oseli Donati soustanoviteljica podjetja.

Naj bodo to prehranski dodatki, izdelki za nego, primeren razvoj in rast, gibanje, njihove različne linije izdelkov kot preventivo ali kurativo uporabljajo številni odgovorni slovenski lastniki hišnih ljubljenčkov, njihove stranke pa prihajajo s skoraj vsega sveta. "Ni je države, v katero še nismo izvažali," poudari Živa Oseli Šusterčič. Izdelki podjetja Dogoteka so lastnikom psov in mačk direktno dostopni prek spletne prodaje v spletni trgovini, posredno pa prek številnih trgovcev, veterinarjev in v veterinarskih klinikah po vsem svetu.

Tri temeljne linije edinstvenih prehranskih dodatkov Njihovi izdelki so lahko odlična podporna terapija klasičnim zdravljenjem, predvsem pa jih svetujejo kot preventivo. Velja, da je vedno bolje preprečiti kot zdraviti. Dogoteka ponuja tri temeljne linije edinstvenih prehranskih dodatkov za pse ter naravne rešitve za zdravje in fizično kondicijo psov. Prva linija je družina Dogo, ki je v letu 2021 prišla na trg pod novim imenom (prej se je imenovala Proartleg) in z izboljšano formulacijo, namenjena pa je skeletnim težavam. DogoJunior je izdelek, namenjen preventivi v fazi rasti. Obstoječi formuli, že tako bogati v sestavi, so dodali še ribje olje, bogato z maščobnimi kislinami omega 3 in omega 6. DogoMini in DogoMaxy sta izdelka za podporo skeletnemu metabolizmu v primeru artroze. Nova formula je obogatena z naravnimi aktivnimi sestavinami, ki so potrebne za uvrstitev izdelka v kategorijo dietetičnih izdelkov Parnuts (krma za posebne prehranske namene). Druga družina je družina izdelkov Adapt. Ta vsebuje izdelke, ki ugodno delujejo pri težavah s kožo in dlako, na imunski sistem, prebavni sistem in plodnost. Tretja linija so izdelki za nego, to sta šampon in maslo za nego poškodovane kože. Energijska pasta Celervis Pet je namenjena delovnim in športnim psom. Izdelek je zasnovan in izdelan posebej za tiste pse, ki potrebujejo takojšen energetski dodatek.

Številni primeri dobrih praks

O tem, da je uporaba izdelkov podjetja Dogoteka resnično koristna tako za zdravje kot fizično kondicijo psov, pričajo številne izjave zadovoljnih uporabnikov. Na tem mestu dodajamo primere dobrih praks, ko so slovenski lastniki psov, nekateri tudi že obupani nad iskanjem zadovoljivih rešitev, to našli pri podjetju Dogoteka. Izdelke Dogoteke lastniki priporočajo vsem, ki potrebujejo učinkovito in hitro naravno pomoč za različne pasje težave.

Hkrati odgovarjamo, zakaj tudi vaši ljubljenčki potrebujejo prehranske dodatke ter s katerimi dilemami v povezavi z njihovo uporabo se lastniki hišnih ljubljenčkov najpogosteje srečujejo.

#1 Zakaj sploh potrebujemo prehranske dodatke in kaj so prehranski dodatki za posebne prehranske namene?

Prehranski dodatki so indicirani tako, da spremljajo vašega ljubljenčka vse njegovo življenje, od rasti do zrelosti in starosti. Dodatki torej dopolnjujejo in krepijo že pravilno prehrano, ki jo želite narediti čim bolj popolno. Lahko jih povežemo s katerokoli prehrano vašega ljubljenčka (suha ali mokra hrana, BARF, industrijska hrana itd.). Uporabni so tudi kot preventiva, v primeru posebnih težav ali v primeru posebnih fizioloških stanj, ki zahtevajo podporo ali integracijo. Pogosto jih je priporočljivo povezati tudi s farmakološkimi terapijami.

Dogotekini prehranski dodatki za pse in mačke so nastali z uporabo nedavnih odkritij moderne fitofarmacije, spoznanj moderne veterinarske znanosti malih živali, ki potrjujejo klinična in znanstvena odkritja, o zdravilnih učinkih aktivnih učinkovin in molekul iz naravnih virov, ki spodbujajo in okrepijo imunski sistem ter spodbujajo celjenje tkiv, obnovitev tkiv in regeneracijo. Še posebej pomembna lastnost sestavin in kombinacije Dogotekinih izdelkov je sinergija in sinergistični učinek njihovih aktivnih učinkovin. S sinergijo učinkov posamičnih aktivnih sestavin ali izdelkov je namreč končni terapevtski učinek večji od pričakovane enostavne aritmetične vsote učinkov posameznih zdravilnih učinkovin.

Večina Dogotekinih izdelkov spada v skupino PARNUT (feed intended for PARticular NUTritional purposes), ki označuje prehranske izdelke za posebne prehranske namene. Ti imajo znanstveno utemeljeno delovanje, so posebej formulirani, da pomagajo psom in mačkam pri zdravstvenih težavah, ter so regulirani z direktivami EU. Ti prehranski izdelki pomagajo pri srčnih težavah, motnjah gastrointestinalnega trakta, motnjah delovanja ledvic, jeter ali težavah s kožo in dlako ter prehranskih intolerancah.

Primerljivi izdelki na trgu se ne uvrščajo v to kategorijo, kar je dodatna prednost izdelkov podjetja Dogoteka. V primerjavi z običajnimi prehranskimi dodatki so za prehranske dodatke, namenjene posebnim prehranskim namenom, predvidene natančno določene trditve, obdobje uporabe, kvalitativno-kvantitativni profil sestave, primeren za izpolnitev določenega prehranskega namena, in intervencija veterinarja pred uporabo ali v primeru podaljšanja obdobja uporabe.

PRIMER DOBRE PRAKSE 1: MNENJE SARE HRIBAR Dobre izkušnje z edinstvenimi prehranskimi dodatki podjetja Dogoteka ima Sara Hribar. "Naša kontinentalna buldoginja Dora ima večkrat letno težave s hot spoti (akutni vlažni dermatitis). Na koži se ji pojavijo rane oziroma ognojki. Predel je treba pobriti in ga večkrat dnevno oskrbeti. Tokrat sem ob šamponu, ki ima sušilni učinek, psici dodala še CortiAdapt in MultiAdapt. Potek celjenja je minil veliko hitreje, dlaka pa je v slabih dveh tednih že skoraj zrasla nazaj."

#2 Moj pes vsak dan je brikete, ali mu lahko dodam vitamine?

Kompletna hrana zagotavlja količino hranil, pomembnih za pravilno fiziologijo psov in mačk. Ob številnih priložnostih (povečana telesna aktivnost, obdobje po okrevanju, obdobje intenzivnega okoljskega stresa) bo morda treba povečati vnos nekaterih hranil. MultiAdapt® vsebuje potrebno količino teh učinkovin, da lahko nadomesti potrebe v teh trenutkih stresa, vendar ima količino dodatkov (vitaminov in mineralov) znatno nižjo od mejnih vrednosti.

To vodi do varnega vnosa kot prehranskega dodatka. Pomembno je slediti priporočenemu dnevnemu odmerku za težo živali, navedeno na etiketi.

MultiAdapt® je nastal v želji narediti več kot navaden multivitaminski dodatek. "Zato smo združili v enem izdelku vitamine, mikroelemente in rastlinske ekstrakte. Tako je nastal MultiAdapt, večfaktorski prehranski dodatek, koristen za spodbujanje naravnega imunskega sistema, za optimizacijo metabolizma in okrevanja mišic," povesta sestri Živa in Ksenija. MultiAdapt® je tako uravnotežena izbira mešanice vitaminov, mineralov in rastlinskih ekstraktov, ne v nasprotju, ampak v sinergiji med seboj, s pravim ravnovesjem med odmerjenim odmerkom in priporočenimi dnevnimi količinami, da se prepreči čezmerno kopičenje s kontrastnimi učinki na želene.

PRIMER DOBRE PRAKSE 2: MNENJE TJAŠE KOVAČ, Pasja šola Naraven pes Pozitivne izkušnje s podjetjem Dogoteka je z nami delila tudi Tjaša Kovač. "Rada pohvalim izdelke, ki so vrhunski, za njimi pa stojijo čudoviti ljudje, ki znajo svetovati. Iceu je v začetku leta začel izginjati pigment. Sumim na igračo za žvečenje, ko sem jo odstranila, se je proces ustavil. Pigmentacija pa se ni začela vračati. Pred kratkim sem spoznala Živo iz Dogoteke, ki mi je predstavila njihove izdelke in svetovala, kaj naj preizkusiva. Glavni je bil CortiAdapt v kombinaciji z LactoAdaptom in MultiAdaptom. Pigment se je začel vračati. Naš 'šekec' spet postaja črne barve."

#3 Kako pravilno podpreti delovanje črevesja pri psu ali mački?

Črevesno mikrobioto sestavlja združenje mikroorganizmov, ki sobivajo v črevesju psov in mačk. Črevesna mikrobiota je vitalnega pomena za zdravje gostitelja. S svojim delovanjem posega v:

presnovo zaužitih snovi,

sintezo encimov in bistvenih vitaminov,

proizvodnjo energije,

zdravje črevesnega epitelija,

razvoj in podporo imunskega sistema.

Pri zdravi živali je ohranjeno ravnovesje med črevesno mikrobioto in gostiteljem, vendar se to ravnovesje lahko poruši zaradi dejavnikov, ki vplivajo na črevesno mikrobioto, kot so:

prehrana (prehranski stres),

okolje (okoljski stres),

bolezenska stanja,

zdravila.

Številne študije so dokazale, da prebiotični in probiotični dodatki v prehrani psov in mačk blagodejno vplivajo na zdravje želodčno-črevesnega trakta.

Lactoadapt je koristen v primerih prehranskega in podnebnega stresa. Še posebej koristen je za zmanjšanje akutnih motenj črevesne absorpcije, med akutno drisko in kasnejšimi obdobji okrevanja.

"Opažamo, da še vedno veliko ljudi ne ve, kako uporabljati ta izdelek, oziroma, drugače povedano, ne zavedajo se, da sta prav od črevesne mikroflore odvisna zdravje in dobro počutje njihovega psa ali mačke. Črevesna mikrobiota je od vsega začetka podvržena raznovrstnim spremembam, ki so posledica prilagajanja različnim dejavnikom, kot so prehrana, okoljske spremembe, različna bolezenska stanja, zdravila. In tu ima pomembno vlogo LactoAdapt," pove Živa Oseli Šušterčič.

PRIMER DOBRE PRAKSE 3: MNENJE KATJE REJEC LONGAR Veliko dobrega ima o izdelkih podjetja Dogoteka povedati Katja Rejec Longar. "Naša angleška špringer španjelka ima nenavaden metabolizem. Že odkar je bila mladiček, je presuha, pri čemer večji vnos hrane ne pomaga. Stanje se poslabša med gonitvami, s starostjo (ima šest let) še posebej. Pri zadnji gonitvi smo prišli do točke, ko smo presodili, da bi bilo treba obiskati veterinarja. Ravno ob istem času smo izvedeli za Dogoteko in za možnost, da je za tak metabolizem kriva slaba črevesna flora. Takoj smo psici začeli dodajati prehransko dopolnilo LactoAdapt in zgodil se je čudež. Hitro je začela pridobivati težo, po 14 dneh pa se rebra in hrbtenica praktično ne čutijo več. Psici se je tudi izjemno popravila kakovost dlake. Hvala Kseniji in Živi za vso pomoč! Nam in psici sta prihranili cel kup preiskav, ki verjetno ne bi pokazale ničesar."

#4 Moj mladič raste dobro in nima posebnih težav. Ali je to dovolj?

DOGOjunior® je prehranski dodatek, oblikovan zlasti za rast psov in mačk, da spodbuja skladen razvoj kosti in sklepov ter podpira mladičke pri rasti, zlasti v fazi osifikacije.

Izdelek ima v svoji že tako bogati formuli tudi ribje olje, dobro znan vir nenasičenih maščobnih kislin serije omega 3. Maščobne kisline omega 3 in tudi omega 6 so opredeljene kot esencialne maščobne kisline, ker jih organizem ne more sintetizirati, zato morajo biti takšna hranila nujno prisotna v prehrani mladiča. DOGOJunior® ima, v nasprotju s konkurenčnimi izdelki, namenjenimi odraščajočemu mladiču, na seznamu sestavin rastlinske izvlečke, ki so še posebej pomembni za podporo rasti mladiča.

"Glukozamin in hondroitin sulfat sta vsekakor koristna pri uresničevanju cilja pomoči pri pravilni rasti in razvoju kosti mladičkov. Vendar je organizem mladičkov na splošno že sposoben sintetizirati potrebno količino glukozamina in hondroitina za njihovo rast, dodatek je namenjen podpori te kvote in izboljšanju v primeru fizioloških pomanjkljivosti. Mi smo prepričani, da je treba dati poudarek drugim sestavinam izdelka. Če imamo na eni strani samo dve komponenti, ki pomagata pri zdravju hrustanca in kosti, imamo na drugi strani popolnejši izdelek, ki poleg prej omenjenega delovanja s pomembnimi rastlinskimi izvlečki podpira osteoartikularne funkcije. Izdelek se lahko uporablja neprekinjeno (in ne s premori, kot so se morebiti stranke navadile) ravno zaradi poudarka, ki ga dajemo rastlinskim izvlečkom," pojasnita Živa in Ksenija.

DOGOjunior® je torej lahko koristen pri mladičih za:

okrepitev in zaščito sklepov,

okrepitev vezi in kit.

Snovi v prehranskem dodatku DOGOjunior® delujejo blagodejno varovalno v daljšem obdobju. Lahko se uporablja do končne rasti.

PRIMER DOBRE PRAKSE 4: MNENJE ANE PODLOGAR Dobre izkušnje z edinstvenimi prehranskimi dodatki podjetja Dogoteka ima tudi Ana Podlogar. "Nekaj dni po prihodu v nov dom je naš kuža začel navzven obračati levi komolec in nekako čudno upogibati zapestja. Po nasvetu njegovega vzreditelja sem se obrnila na Dogoteko, kjer so mi priporočili uporabo izdelka DogoJunior v kombinaciji z MultiAdapt. Stanje se je v 14 dneh zelo lepo popravilo, tako da lahko rečem samo, da sem z izdelkoma zelo, zelo zadovoljna."