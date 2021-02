Iz Maribora v Ljubljano z vlakom v 55 minutah?

Razvoj prometa je na določenem ozemlju tesno povezan z razvojem gospodarstva in blaginjo ljudi. Razvoj železniškega prometa v Sloveniji je v zadnjih desetletjih močno zaostajal za razvojem železniškega prometa v drugih evropskih državah, je na svojem profilu na Facebooku zapisal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec.

Treba bo obnoviti dotrajano infrastrukturo in dograditi novo

Dodal je, da bo v prihodnjih letih in desetletjih, če bomo želeli, da se bodo ljudje pogosteje odločali za vlak namesto avtomobila, in če bomo želeli še bolj preusmeriti tovor cestnega prometa na železniški promet, nujno obnoviti dotrajano železniško infrastrukturo in dograditi novo, saj obstoječe proge ne ustrezajo zahtevam za hitro, učinkovito in cenovno ugodno vožnjo z vlakom.

Foto: Ministrstvo za infrastrukturo

Na ministrstvu zato vlagamo velike napore tako v kratkoročne kot tudi dolgoročne rešitve, ki bodo naredile železniški promet konkurenčnejši v dobro kakovostnejšega življenja državljank in državljanov in hitrejšega razvoja slovenskega gospodarstva, je še zapisal minister.

Takšna vožnja bi bila konkurenčna vožnji z avtomobilom

Kot je sporočil Vrtovec, imajo na ministrstvu za infrastrukturo vizijo, ki bo v prihodnjih letih omogočila preboj na področju železniške infrastrukture. V uvidu za dosego cilja se:

- pospešeno izvajajo aktivnosti za umestitev hitre železniške povezave na relaciji Maribor-Ljubljana in Ljubljana-Divača,

- letos bodo začeli izdelovati strokovne podlage, na podlagi katerih bo podana pobuda za umeščanje v prostor,

- cilj je, da bo potovalni čas na relaciji Ljubljana-Maribor 55 minut, kar predstavlja konkurenčni čas vožnji z avtomobilom.

Že letos hitrejši direktni vlaki med Ljubljano in Mariborom

Konec lanskega leta so po slovenskih tirih zapeljali tudi novi Stadlerjevi potniški vlaki, naročili pa naj bi še dodatnih od 15 do 20 novih vlakov. Kot je v pogovoru za STA povedal direktor Slovenskih železnic Dušan Mes, že letos pričakuje uvedbo direktnih vlakov med Ljubljano in Mariborom. Po predvidevanjih bo vlak potoval 90 minut, medtem ko je potovalni čas zdaj 113 minut.

Konec lanskega leta so po slovenskih tirih zapeljali tudi novi Stadlerjevi potniški vlaki. Foto: STA