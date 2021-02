Se ga spomnite? Avto iz znane TV serije je mogoče kupiti.

Zanimiv trikolesni avtomobil je izdelovala angleška družba Reliant Motor Company, ki je poslovala od leta 1935 do 2002. Trikolesnik z imenom reliant regal so izdelovali med leti 1953 in 1973. Vozilo je bilo dolgo 3,4 metra, široko 1,4 metra, medosje pa 1,9 metra. Masa je znašala 445 kilogramov. Ob koncu proizvodnje je regala poganjal 700-kubični motor z močjo 30 “konjev”.

Vozilo je zaslovelo tudi po zaslugi britanske humoristične serije Samo bedaki in konji. Serijo so snemali 22 let, pri tem pa uporabili šest različnih primerkov vozila. Na dražbi v Silverstonu bodo prodajali prav enega izmed teh, kar dokazujejo tudi spremljajoči dokumenti s pečatom BBC-ja. Pred prodajo so trikolesnika obnovili z novimi gumami, zavorami, preverili so tudi sistem goriva.

Foto: Silverstone Auctions

Foto: Silverstone Auctions

Foto: Silverstone Auctions