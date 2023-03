Legendarni igralec po 52 letih izvedel, da ima še eno hči

Sir David Jason, britanski igralec, ki je zaslovel kot Del Boy v humoristični seriji Samo bedaki in konji, je bil dobrih 20 let prepričan, da ima le enega otroka, hči Sophie, ki se je rodila, ko mu je bilo 61, njegovi ženi Gill pa 41 let.

Nedavno pa je izvedel, da je oče postal že 30 let prej. Izkazalo se je, da se mu je leta 1970 po krajšem razmerju z igralko Jennifer Hill rodila hči Abi, za katero pa je izvedel šele zdaj, ko ima ta že 52 let.

Sir David Jason z (mlajšo) hčerko Sophie in ženo Gill. Foto: Guliverimage

Da je David Jason njen oče, je Abi ugotovila po tem, ko je izvedela, da je bila njena mati z njim v krajši zvezi, in opazila, da imata z igralcem podobno obliko nosa.

"Nemalo presenečen sem bil," je 83-letni Jason povedal za britanski tabloid Mirror in pojasnil, da s starejšo hčerko zdaj skušata nadoknaditi izgubljeni čas. "Vesel sem, da sem jo spoznal, in druživa se, kolikor se lahko," je povedal igralec, ki je ob srečanju z izgubljeno hčerko nenadoma postal tudi dedek – Abi ima namreč desetletnega sina.

Najbolj prepoznavna vloga Davida Jasona je bila Del Boy v seriji Samo bedaki in konji. Foto: Profimedia

"Moja žena Gill in hči Sophie sta bili zelo razumevajoči in sta me podpirali," je še dejal, "z veseljem sta sprejeli Abi in njenega sina v našo zdaj precej večjo družino."

Oglejte si še: