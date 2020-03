Inovativna platforma, ki skrbi za samooskrbnost Slovencev

"Kriza, ki jo je v svet pognal virus covid-19, je prizadela vse. V razmerah, ko je možnost okužbe velika in je upravičeno in popolnoma nujno spoštovanje vseh omejitvenih ukrepov o gibanju in srečevanju, vsi iščemo hitre in učinkovite rešitve, ki lahko pomagajo prebivalstvu Slovenije. Povsod po svetu se kaže, kako pomembna je samooskrbna sposobnost posamezne države," pojasnjujejo snovalci projekta Doprinesi.si. Ti so zasnovali inovativno platformo, ki deluje kot stična točka ponudnikov domačih in svežih slovenskih izdelkov ter tistih, ki te izdelke potrebujejo.