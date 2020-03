Po pokojnino tokrat ne hodite na banko #video

"Pomirite starše in stare starše, da je denar, čeprav ga nimajo pri sebi, na njihovem bančnem računu, in jim pomagajte, da se prepričajo o stanju svojega računa. Stanje, prilive in odlive z bančnega računa bodo upokojenci najlažje preverili na bančnem izpisku, ki ga dobijo na začetku vsakega meseca. Pokličite jih že pred koncem meseca, ko se nakazujejo pokojnine, da ne bodo hiteli v banko, in jim povejte, da bodo že kmalu dobili izpisek. Če ste pooblaščeni na njihovem računu, pa jim stanje in priliv pokojnine prek svojih digitalnih kanalov lahko preverite tudi vi," pojasnjujejo pri Novi Ljubljanski banki.

Če je obisk banke nujen, jih obvestite o spremenjenem delovnem času poslovalnic

Če morajo vaši starši ali stari starši vseeno nujno obiskati banko in tega ne morejo odložiti, pri NLB svetujejo, da jim pomagate tako, da predhodno preverite odprtost in delovni čas poslovalnic. Te so v želji po zajezitve koronavirusa prilagodili ter zmanjšali število odprtih poslovalnic. Te bodo 31. marca sicer odprte pol ure dlje: med 8. in 13. uro.

Foto: STA

"Tudi ob izplačilu pokojnin bo veljajo, da je vstop v poslovalnice omejen na posamično vstopanje – naenkrat je lahko v poslovalnici samo toliko strank, kolikor je bančnih okenc. Če so vrata poslovalnic zaprta, stranke naprošamo, da počakajo zunaj, dokler ne pridejo na vrsto. V poslovalnici naj upoštevajo potrebno razdaljo tako do zaposlenih kot preostalih strank. Pred in po bančnem opravilu pa naj uporabijo razkužilo," še sporočajo pri NLB.

V teh časih bo najlažje, če se pooblastite na njihovem računu

Veliko starejših je na svojih bančnih računih že pooblastilo svoje otroke ali vnuke za lažje poslovanje z banko. "Morda ste tudi sami pooblaščeni na njihovem bančnem računu, pa ste na to le pozabili. Staršem in starim staršem lahko položnice plačujete prek svojih digitalnih poti, živila in nujne življenjske potrebščine pa jim naročite z dostavo kar na njihov dom. Potreben denar za plačilo nakupa in položnic si nakažete z njihovega računa – tako gotovine za ta plačila upokojenci sploh ne bodo potrebovali," poudarjajo na banki.

Foto: Ana Kovač

Če se bodo starši oziroma stari starši bolje počutili z nekaj nujne gotovine, pa jim to lahko dvignete na bankomatih namesto njih. Kateri bankomati delujejo, si lahko ogledate na spletni strani. Bankomatov, ki so v zaprtih poslovalnicah ali na drugih zaprtih lokacijah, kot pojasnjujejo v NLB, ne morejo polniti. "Sicer pa svetujemo, da tudi vi ne hodite v poslovalnice, poslujte brezgotovinsko, bančne storitve pa opravljate digitalno," še pojasnjujejo.

"Če niste pooblaščeni in ne morete založiti denarja za plačilo položnic in/ali nakupov v trgovini, pojdite skupaj z njimi na bankomat in jim pomagajte dvigniti nujno gotovino. Odsvetujemo, da to naredite zadnji dan v mesecu, ker bodo takrat bankomati verjetno bolj obiskani," še svetujejo pri NLB.

Še večkrat kot običajno jih pokličite, da se ne bodo počutili osamljene

V Novi Ljubljanski Banki se močno zavedajo, da so starejšim vsakodnevni opravki, kot so obisk trgovine ali bančne poslovalnice, pomembni tudi zaradi druženja.

"Vsi vemo, kako prijetno je kdaj poklepetati s trgovko v lokalni trgovini ali bančnikom ob bančnih opravkih. Verjetno pa smo tudi sami omejili osebne stike s starejšimi svojci, saj bi jih lahko nevede okužili tudi sami (koronavirus je namreč nalezljiv, še preden se pokažejo znaki okužbe). Zato je zelo pomembno, da jih večkrat pokličete, morda tudi z videoklicem, preverite, kako se počutijo in delite z njimi zanimivosti iz svojega življenja. Poskrbite tudi za to, da bodo imeli stik z vnuki ali pravnuki. Tako bodo lažje zdržali doma," še pozivajo ob koncu.