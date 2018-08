Indijki s Pipistrelovim letalom kot prvi ženski okoli sveta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na poti okoli sveta sta se v ajdovskem Pipistrelu ustavili Indijki, ki želita kot prva povsem ženska posadka obleteti svet. Njuno letalo, ki sta ga poimenovali Mahi, bo v Pipistrelu ostalo en dan za redna vzdrževalna dela in servis po določenem številu preletenih ur, predvidoma v petek dopoldne pa bosta nadaljujevali pot.

Pilotki Keithair Misquitta in Aarohi Pandit sta doslej opravili opravili pot iz Indije prek Pakistana, Irana, Bolgarije in Srbije v Slovenijo, po servisnem postanku pa pot nadaljujeta prek Evrope, Atlantskega oceana v Severno Ameriko, prek Beringovega morja na Kitajsko in od tam spet proti Indiji. Skupno bosta preleteli več kot 37 tisoč kilometrov, najtežja pot pa naj bi ju čakala prav prek Atlantskega oceana.

Na današnji novinarski konferenci sta mladi pilotki povedali, da s svojo potjo želita doseči dvoje - ozavestiti ženske o njihovi moči, da zmorejo take podvige, ki so "nekako domena moških", ter zbirati denar za šolanje deklet v Indiji, ki želijo svojo poklicno pot nadaljevati na področju letalstva.

V Ajdovščini so pilotki toplo sprejeli, poleg soustanovitelja Pipistrela Iva Boscarola in direktorice Pipistrela Ingrid Heuffel Berginc ju je pozdravil tudi indijski veleposlanik v Sloveniji Parat Jit Mann.

Boscarol je ob tej priložnosti poudaril, da družba Pipistrel dobro sodeluje z Indijo in upa na povečevanje prodaje in nove skupne projekte v prihodnje. Tudi v letošnjem letu skupina Pipistrel dobro posluje. Po Boscarolovih besedah pa v Pipistrelu razmišljajo o možnosti selitve v tujino, če se bo davčna zakonodaja v Sloveniji pomembno spremenila.