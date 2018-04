Položen temeljni kamen za Pipistrelovo tovarno na Kitajskem #foto

Novembra podpis, aprila že prvi rezultati

Potem ko sta Pipistrel in kitajsko podjetje Sino podpisala dolgoročno pogodbo o sodelovanju in se zavezala, da vstopata v dolgoročno partnerstvo, so v manj kot pol leta že vidni prvi rezultati sodelovanja. Na 135 hektarjev velikem območju bodo zrasli tovarna, letališče in stanovanjski kompleks s trgovskim središčem. Zadnji se bo razprostiral na 53 hektarjih, je potrdil Ivo Boscarol, solastnik in direktor ajdovskega podjetja Pipistrel. "To je zelo velika zgodba, ampak na Kitajskem malih zgodb tako ali tako ni. Če si uspešen tam, je velika zgodba, če ne, pa te preprosto ni," je ob položitvi temeljnega kamna povedal Boscarol. Z Ajdovščino pobrateno mesto Jurong je s podjetjem podpisalo osemletno pogodbo o sodelovanju.

Na slovesnosti so postavili temeljni kamen za tovarno ultralahkih letal, letališče in stanovanjski kompleks s trgovskim središčem. Foto: Rosana Rijavec/STA

Preberite še:

Pipistrel ustanovil podjetje na Kitajskem

Pipistrel na Kitajskem sklenil 350 milijonov evrov vreden posel

Na Kitajskem so ustanovili novo podjetje

V novem kitajskem podjetju bodo izdelovali letala za kitajski trg in še 11 bližnjih trgov. Boscarol bo imel v njem 51-odstotni delež, njegov kitajski partner pa 49-odstotni delež. Kljub manjšemu deležu je partnerje našla kitajska družba, vrednost celotnega projekta pa presega milijardo evrov. Od tega bo v novo naložbo Pipistrel vložil 350 milijonov evrov.

"Pipistrelov del prenosa tehnologije - letal, ki jih bodo tam izdelovali, oziroma načrtovanje 19-sedežnega letala, izdelava po sto letal letno, ki bodo izdelana v Sloveniji in jih bomo na Kitajsko prodajali - je v sedmih letih ocenjen na 350 milijonov evrov. Potem je tukaj še delež v petih podjetjih, ki jih to naše skupno kitajsko podjetje ustanavlja," je o velikosti in vrednosti celotnega posla povedal Boscarol.

Ivo Boscarol bo letala izdeloval za kitajski in še 11 drugih bližnjih trgov. Foto: Ana Kovač

Naložba bo vredna več kot milijardo evrov. Foto: Rosana Rijavec/STA

Sedemletni projekt za več svetovnih trgov

A projekt se ne omejuje le na kitajski trg, saj bodo električna ultralahka letala in hibridna letala Panthera izdelovali še za 11 bližnjih trgov. Posledično bodo na Kitajskem zgradili še več dodatnih proizvodnih obratov, kjer bodo izdelovali Pipistrelova letala.

Slovesnosti sta se udeležila tudi minister za infrastrukturo Peter Gašperšič, državni sekretar Jure Leben in delegacija občine Ajdovščina z županom Tadejem Beočaninom.

"Ni zadržkov za vzpostavitev redne letalske povezave med Slovenijo in Kitajsko," je dejal državni sekretar Leben in dodal, da je bil za vzpostavitev redne mednarodne zračne povezave že podpisan sporazum o zračnem prometu. Z memorandumom o soglasju sta državi leta 2016 določili še ključne operativne zahteve, in sicer z namenom, da bi letalski prevozniki obeh držav lahko čim prej začeli opravljati redni letalski promet med državama.