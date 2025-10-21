Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. S.

21. 10. 2025,
14.22

Torek, 21. 10. 2025, 14.22

41 minut

IKEA Slovenija z več kot 1,6 milijona obiskovalci in skoraj 87 milijoni evrov prodaje

R. S.

Ikea Nemčija | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Podjetje IKEA Slovenija je v poslovnem letu 2025 (od 1. septembra 2024 do 31. avgusta 2025) ustvarilo 86,9 milijona evrov prihodkov, kar je podobno kot leto prej. Trgovino v ljubljanskem BTC-ju je obiskalo več kot 1,6 milijona ljudi, kar po ocenah podjetja pomeni, da jo je v zadnjem letu obiskal skoraj vsak tretji prebivalec Slovenije.

Vodja trga Simone Quargnal je poudaril, da se podjetje še naprej osredotoča na cenovno dostopnost in izboljševanje izkušnje kupcev: "Ponosni smo, da nas kupci tudi v zahtevnih časih prepoznajo kot partnerja, ki stoji ob njih – z rešitvami, ki so cenovno dostopne, trajnostne in ustvarjene, da trajajo."

Spletna prodaja se je povečala za devet odstotkov, kupci pa so oddali več kot 112 tisoč spletnih naročil.

Na globalni ravni je skupina Ingka Group, ki upravlja večino trgovin IKEA, v poslovnem letu 2025 dosegla prihodke v višini 39 milijard evrov in odprla 54 novih lokacij po svetu.

IKEA
