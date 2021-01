Igor Zorčič: Grozili so nam z obračunom preko medijev, če ne prestopimo

"Meni, niti nikomur, ki ga jaz poznam, ni nihče ponujal kakršnikoli zneskov. So pa bile grožnje, to pa lahko govorim iz prve roke, da če se ne bomo uklonili volji, ali pa če ne bomo prestopili v neko novo koalicijo, da bodo z nami obračunavali preko medijev, preko raznih portalov," je v intervjuju v oddaji Odkrito na TV Slovenija povedal predsednik državnega zbora Igor Zorčič (SMC).

Med drugim je spregovoril tudi o seji Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs), na kateri je sodeloval tudi direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (SOVA) Janez Stušek, za katerega se je izkazalo, da je bil okužen s koronavirusom, in o očitkih, da ovira izvedbo glasovanja o konstruktivni nezaupnici na daljavo.

Pred tednom je bila sprožena afera COVID, ko naj bi v #DZ na KNOVS prišlo do okužb poslancev.

Izkazalo se je, da se nihče od tam navzočih poslancev ni okužil. Konstruktivne nezaupnice ni preprečil ne poslovnik, ne COVID, temveč tisti, ki niso hoteli, da se o njej odloča. #umik — Igor Zorčič (@IgorZorcic) January 23, 2021

Zorčič je na vprašanje, kaj je želel povedati s tvitom, v katerem je zapisal, da konstruktivne nezaupnice ni preprečil ne poslovnik ne koronavirus, temveč tisti, ki niso hoteli, da se o njej odloča, odgovoril, da je covid nekaj, s čimer se v državnem zboru spoprijemajo že dalj časa, in da je kljub vrsti ukrepov prišlo v DZ do nekaj okužb, a da takrat iz tega nihče ni delal nobene drame.

Kdo je sporočil medijem, da je bil na seji Knovsa nekdo okužen?

Kot je dejal, je bil tudi sam v visokotveganem stiku in da se je nemudoma šel testirat, pri čemer je bil test negativen, a celotne zadeve ni obešal na veliki zvon.

"Nisem želel, da bi zaradi te informacije kdorkoli oviral delo državnega zbora, ali pa da bi tendenciozno razlagal ta primer za neke svoje namene. Pri tem primeru pa je prišlo do tega, da sem jaz za to neko domnevno okužbo oziroma za to, da je bil na seji KNOVS nekdo okužen, izvedel šele iz medijev. In zdi se mi, da je bil pač to tudi namen tega, da se potem to izpostavlja in da se celotna zgodba postavil v kontekst konstruktivne nezaupnice," je poudaril.

Na vprašanje, kako odgovarja na trditve iz vrst Koalicije ustavnega loka, da ovira izvedbo glasovanja, je Zorčič odvrnil: "Jaz se težko opredeljujem do takšnih navedb, ki ne zdržijo nobenega argumenta. Mislim zdaj, ko me vprašate, ali je to sprožila koalicija KUL. Ne želim na nikogar kazati s prstom. Ne vem, kdo je sporočil medijem, da je nekdo prišel okužen na sejo Knovsa."

"Sejo bi lahko izpeljali"

Pojasnil je, da so na dan, ko bi lahko potekala seja v zvezi s konstruktivno nezaupnico, izvedeli, da je bil test vseh poslancev, ki so bili prisotni na seji Knovsa, negativen.

"Sejo bi lahko izpeljali. Zdaj drugo vprašanje pa je, ali bi na tej seji bili vsi prisotni zaradi tega, ker smo imeli še poslanca, ki je v karanteni zaradi drugih razlogov, torej, se je nekje drugje okužil. Morda bi manjkal še kdo, ampak tega ne moreš vedeti, zaradi tega, ker državnozborski poslovnik pravzaprav vse te situacije rešuje z določbo, da državni zbor vendarle lahko vedno veljavno odloča, če je navzoča večina vseh poslancev. In to je to merilo. Kdo pride, pride. Nikoli ne veš, ali bo na neki seji na primer 90 poslancev," je izpostavil Zorčič in dodal še:

"Tukaj smo imeli konkretno navedbo gospoda Erjavca, ki je rekel, da si želi, da odloča o tem 90 poslancev. Jaz sem pogledal statistiko prejšnjih volitev predsednika vlade. Nazadnje je bilo pri volitvah predsednika vlade 90 poslancev leta 2012. Sicer pa nikoli. Seveda tu moramo upoštevati interes koalicije ali pa prihodnje koalicije, ki je drugačen, kot je interes opozicije. Govorim o interesu za navzočnost na taki seji, pa vendarle okoliščine so vedno nepredvidljive."

"Tudi KUL ima svoje radikalno krilo"

Zorčič je dejal, da ima KUL tudi kakšno nekoliko bolj radikalno krilo: "Tudi tega se moramo zavedati. Danes me marsikdo vpraša: 'Ja, poglej, kaj si ti govoril in pisal čez SDS.' In vlečejo neke stare tvite. To vse drži. Jaz nobenega od starih tvitov ne izbrišem. Zaradi tega, ampak moramo jih pa brati v kontekstu tistega časa. Ampak želim povedati to, da tudi SDS-u, pa nekaterim njihovim simpatizerjem, ni všeč, da so z nami. Ampak to je ta napor, ki ga moramo narediti, da koliko toliko spoštujemo svojo državo."

"Na družbenih omrežjih sem prebral tudi neka namigovanja, da koalicija KUL na eni strani, pa na drugi strani SDS, da ponujajo, ne vem kakšnih zneskov za poslance, da ostanejo na tej strani ali da pridejo na drugo stran. Moje izkušnje so, da meni, niti nikomur, ki ga jaz spoznam, ne bi oziroma ni nihče ponujal kakršnihkoli zneskov. So pa bile grožnje, da, to pa lahko govorim iz prve roke, češ da če se ne bomo uklonili volji ali pa, bom rekel, če ne bomo prestopili v neko novo koalicijo, da bodo z nami obračunavali preko medijev, preko raznih portalov. Sedaj, koliko to res drži, težko ocenim. Je pa tu in tam videti, da nekateri pri nekaterih obračunavanjih res "skačejo kot zajci s travnika"," je v pogovoru še dejal Zorčič.