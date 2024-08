Hud padec voznice električnega skiroja

V soboto popoldne je v okolici Ormoža padla voznica električnega skiroja in se huje poškodovala. Do padca je prišlo, ker je vozila preblizu desnega roba vozišča in zapeljala na bankino. Takrat je izgubila oblast, padla po vozišču in se huje poškodovala. Niso pa poškodbe takšne, da bi bila v življenjski nevarnosti.