Hrvatom, ki delajo v Sloveniji, rekli, da morajo v karanteno

Nekaj sto hrvaških delavcev iz Karlovške županije, ki dnevno potujejo v službo v Belo krajino, so hrvaške oblasti opozorile, da bodo morali zaradi nevarnosti širjenja okužbe z novim koronavirusom v 14-dnevno domačo karanteno, če se bodo danes odpravili na delo v Slovenijo. Na Hrvaškem so danes potrdili, da imajo 31 okuženih oseb.

Prvi mož Karlovške županije Damir Jelić je na izredni novinarski konferenci v četrtek zvečer dejal, da se bodo hrvaški državljani z območja Karlovca, ki imajo danes delovne obveznosti v Sloveniji, morali odločiti, ali bodo s seboj vzeli več osebnih stvari in ostali v Sloveniji najmanj dva tedna ali pa se bodo po službi vrnili na Hrvaško, kjer bodo morali v obvezno 14-dnevno samoizolacijo pod nadzorom zdravnikov. V Karlovški županiji je nekaj sto hrvaških dnevnih migrantov delavcev, poroča STA.

Jelić je pojasnil, da je ukrep v skladu s priporočilom nacionalnega štaba za civilno zaščito, ki osebam, ki prihajajo z območij držav, v katerih obstaja posebej visoko tveganje okužbe z novim koronavirusom, med katerimi je tudi Bela krajina v Sloveniji, piše STA.

Na Hrvaškem okuženih 31 oseb

Hrvaški minister za zdravstvo Vili Beroš je na današnji novinarski konferenci nacionalnega štaba potrdil, da so od četrtka zvečer na Hrvaškem zabeležili štiri nove primere okužbe, po dva v Zagrebu in Pulju, tako da je na Hrvaškem do zdaj okuženih 31 oseb. Izpostavil je, da je epidemiološka slika Hrvaške še vedno ugodna, ker ni primerov lokalnega prenosa okužbe, piše STA.

Od štirih novih primerov okužbe so bili trije v stiku s prej okuženimi osebami na Hrvaškem, ena pa je bila v stiku z okuženo osebo iz Švice. Vsi imajo blažje simptome okužbe. Do zdaj so opravili teste pri 525 osebah, za tri pa še čakajo izvide. Pod zdravniškim nadzorom je skoraj šest tisoč oseb.

Iz hrvaške televizije HRT pa so sporočili, da je vse pripravljeno za ponedeljkov začetek televizijskega pouka na tretjem programu televizije, ki ga bodo prvi uporabljali učenci iz hrvaške Istre, kjer so zaradi koronavirusa danes zaprli osnovne in srednje šole ter univerze. Pouk bo namenjen za osnovnošolce od prvega do četrtega razreda, potekal pa bo od 8. ure zjutraj do poznega popoldneva z večurnimi programskimi bloki, ki bodo namenjeni učencem posameznih razredov. Obsegal bo hrvaški jezik, matematiko, tuji jezik, naravo in družbo, telesno vzgojo ter likovni in glasbeni pouk. Za druge šole bo od ponedeljka potekal pouk prek spleta, še piše STA.