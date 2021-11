Hrvaški bomo posodili več kot 40 tisoč odmerkov cepiva

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot so sporočili danes, se bo posojilo izvedlo v obliki dvojne donacije - Slovenija bo Hrvaški najprej posodila cepivo, nato pa bo cepivo Hrvaška Sloveniji vrnila, in sicer najkasneje do 31. decembra.

Vlada je ministrstvu za zdravje in Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ) naložila, da opravita vse potrebno za izvedbo donacije.

Ministra za zdravje je vlada pooblastila za podpis pogodbene dokumentacije med Slovenijo in Hrvaško ter podpis najave donacije proizvajalcu cepiva, družbi Pfizer/BioNTech. NIJZ bo medtem poskrbel za pripravo cepiva na prevoz, izročitev prevzemniku in vse aktivnosti v zvezi z logistiko, so sporočili.

Na Hrvaškem je trenutno z enim odmerkom cepljenih 2.123.249 prebivalcev, polno cepljenih je 1.895.129 ljudi. V zadnjih 24 urah se je za cepljenje odločilo 19.067 prebivalcev, kažejo podatki na spletni strani vlade.