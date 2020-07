Hrvaška v turističnih agencijah ni več prva izbira Slovencev

V turistični agenciji Palma priznavajo, da je bil upad prodaje od začetka epidemije novega koronavirusa glede na številne restrikcije precejšen. Največji izpad, o številkah ne želijo govoriti, so zabeležili v marcu, aprilu in maju.

"Vstopamo pa v obdobje počitnic, tako da bo končni rezultat predvsem odvisen od naslednjih dveh ali treh mesecev. Upamo, da jeseni štartamo še bolj optimistično. Kar nas veseli, je, da imamo Slovenci željo po počitnicah oziroma potovanjih, vendar se srečujemo z določenimi omejitvami," pravijo v Palmi.

V turistični agenciji Relax bo po prvih ocenah obseg prometa več kot polovico manjši v primerjavi z lanskim letom.

Poleg Slovenije zanimivi še Hrvaška in Grčija

Zaradi turističnih bonov, ki so jih prejeli vsi državljani, stranke najbolj povprašujejo po počitnicah in potovanjih po Sloveniji. Na drugo mesto se uvrščata Hrvaška in Grčija, kjer so cene ponekod nižje kot lani.

Tako so na primer v Palmi z nekaterimi dubrovniškimi hoteli dosegli izjemno ugoden dogovor. Posledica tega so direktni poleti iz Ljubljane v Dubrovnik, kamor letijo vsak teden do sredine oktobra. "Svetovljanski Dubrovnik je med Slovenci izjemno priljubljen. Sporočamo, da v Dubrovniku ne bo nikoli več možno dopustovati tako ugodno. Ponujamo posebne akcijske cene in veliko ugodnosti za otroke," obljubljajo.

V Relaxu zatrjujejo, da so cene njihovih aranžmajev na ravni ponudbe ultra first minute. To pomeni od 10 do 20 odstotkov nižje, kot bi sicer bile. Gostje na Hrvaškem iščejo mobilne hišice v kampih, kapacitete v apartmajskih naseljih in tudi v hotelih.

Grčija letošnja poletna zvezda Mediterana

Precej nižje cene so tudi v Grčiji, ki je uvrščena na seznam izjemno varnih in dobro organiziranih držav. "Prav zaradi ugodnih cen bomo leteli na deset grških otokov. Naš slogan je: Če kdaj, Grčija zdaj. Izpostavljamo izjemno organiziranost hotelov, plaž, restavracij in grške vlade, ki bo napravila vse, da bodo počitnice v Grčiji letos predvsem varne in lepe," pojasnjujejo. V drugi polovici poletja načrtujejo še serijo direktnih letov iz Ljubljane v Turčijo in Egipt.

V Relaxu opažajo povpraševanje za destinacije v Turčiji, Egiptu in Tuniziji. Iz ponudbe so začasno umaknili aranžmaje v Španiji, Severnem Cipru, Italiji, Albaniji, Srbiji in BiH.

Obiski evropskih mest in zabaviščnih parkov še niso zaživeli

V Palmi in Relaxu v tem trenutku ostajajo pri organizaciji počitnic in potovanj v države, ki imajo podobno ali boljšo zdravstveno situacijo kot v Sloveniji. Obiski evropskih mest še niso zaživeli, saj je še vedno v veljavi precej omejitev. Prav tako še ne organizirajo izletov v zabaviščne parke.

V Palmi računajo, da bodo avgusta in jeseni aranžmaje lahko ponudili tudi v drugih državah, ki imajo status varne države. Sem vključujejo Nemčijo, Švico, Francijo, Madžarsko, Skandinavijo in Islandijo.

Čeprav smo vprašanja poslali vsem večjim turističnim agencijam v Sloveniji, odgovorov nanje nismo prejeli.