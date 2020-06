Največ turističnih bonov unovčenih na Obali in v zdraviliščih

Do ponedeljka popoldne je bilo pri ponudnikih turističnih namestitev unovčenih 3.394 bonov v skupnem znesku nekaj več kot 424 tisoč evrov, so danes sporočili s finančne uprave (Furs). Po informacijah TGZS se uresničujejo pričakovanja, da bo največ bonov unovčenih na Obali in v zdraviliščih, se pa zaradi bonov napoveduje upravni spor.

Prebivalci s stalnim bivališčem v Sloveniji, ki so prejeli turistične bone za protikoronsko pomoč temu sektorju, so od petka do ponedeljka do 16. ure unovčili že skoraj 3.400 bonov, prek katerih je v turizem priteklo dobrih 400 tisoč evrov.

"Skladno s pričakovanji prihaja do velikih razlik med obsegom rezervacij s turističnimi boni med posameznimi destinacijami," je za STA pojasnil direktor Turistično gostinske zbornice Slovenije (TGZS) Fedja Pobegajlo. Največ povpraševanja člani zbornice opažajo na Obali in v termah, najmanj pa v mestih in na izrazito mednarodnih turističnih destinacijah, kot je na primer Bled.

Pobegajlo je potrdil navedbe Fursa, da so se v prvih dneh uveljavljanja pojavljale nekatere tehnične težave, ki pa so bile po njegovih besedah "hitro in učinkovito odpravljene". Spomnil je še, da je Furs pred začetkom uporabe turističnih bonov pripravil ustrezne informacije in izvedel videokonferenčno predstavitev poteka opravil, povezanih s turističnimi boni, tako da so bili v nastanitvenih obratih na bone pripravljeni.

Nekateri ponudniki nastanitev napovedujejo upravni spor

Je pa Pop TV v ponedeljek poročal, da so določeni ponudniki nastanitev napovedali upravni spor, češ da je zakonodaja, ki ureja uveljavljanje bonov, diskriminatorna. Moti jih določilo, da je bone mogoče izkoristiti le pri ponudnikih, ki so imeli registrirano in aktivno dejavnost 13. marca letos. S tem iz ukrepa izpadejo številni ponudniki na izrazito sezonskih destinacijah, ki zunaj sezone odjavijo dejavnost, ali tisti, ki so pred poletjem obnavljali ali gradili nove kapacitete.

Ti ponudniki opažajo, da večina potencialnih gostov izgubi zanimanje za bivanje pri njih, ko ugotovijo, da bonov ni mogoče unovčiti. "Pripravlja se postopek za sprožitev upravnega spora," je povedala ena od ponudnic Sabina Bartolič Ambrož iz Kampa na otoku. Dodala je, da bo moči pri tem združilo več ponudnikov.

Turistični boni, za katere bo država skupaj namenila 345 milijonov evrov, so eden od nosilnih ukrepov iz tretjega protikoronskega svežnja, ki ga je DZ sprejel konec maja. Prejeli so jih vsi prebivalci s stalnim bivališčem v Sloveniji 13. marca 2020, in sicer rojeni do vključno leta 2002 v višini 200 evrov, mlajši pa v višini 50 evrov.

Bone, ki so deljivi in jih je mogoče unovčiti v večkratnem znesku, je mogoče za plačilo prenočitve ali prenočitve z zajtrkom v nastanitvenih obratih v Sloveniji unovčiti do konca leta. Vpogled v stanje bona je mogoč prek mobilne aplikacije eDavki.