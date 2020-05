Hrvaška pripravila aplikacijo, s katero bodo turisti hitreje čez mejo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Notranji minister Aleš Hojs se bo danes v Ormožu srečal s hrvaškim kolegom Davorjem Božinovićem, s katerim bosta govorila o razmerah, povezanih s covid-19, problematiki nezakonitih migracij in podrobnostih prehajanja turistov čez mejo med državama.

Hrvaški minister za turizem Gari Cappelli je po poročanju STA v petek napovedal, da bo Davor Božinović slovenskemu kolegu Alešu Hojsu danes v Ormožu predstavil aplikacijo, ki so jo pripravili za pospešitev turističnega čezmejnega prometa na Hrvaškem. Turisti se bodo lahko z aplikacijo vnaprej prijavili z vsemi podatki o tem, kam gredo in kje bodo nameščeni. Na ta način želijo tudi skrajšati čakalne dobe ob vstopu v državo, je dodal.

Capelli je presodil, da bo na Hrvaško prihajalo vse več slovenskih turistov, ker po vrnitvi v Slovenijo ni več obvezna karantena. Slovenska vlada jo je namreč v petek odpravila za državljane članic EU, pri čemer so izjema tisti državljani EU, tudi Slovenije, ki so EU zapustili za več kot 14 dni. Ti bodo še naprej morali v karanteno.

Na balkanski migrantski poti 94 odstotkov manj nezakonitih prehodov meje

S slovenskega notranjega ministrstva so sporočili, da bosta ministra govorila tudi o nezakonitih migracijah. Evropska agencija za zunanje meje (Frontex) je ta teden sporočila, da so na balkanski migrantski poti aprila zaznali manj kot sto nezakonitih prehodov meje, kar je 94 odstotkov manj kot marca. Na vseh glavnih migrantskih poteh proti EU so zaznali okoli 900 nezakonitih prehodov, kar je najmanj, odkar je Frontex začel zbirati te podatke leta 2009. Europol medtem opozarja na možnost okrepitve tihotapljenja migrantov v Evropi ob sproščanju ukrepov zaradi koronavirusa.

V času ponovnega odpiranja meja med državama in rahljanja ukrepov sta se v petek na Ptuju sešla predsednika Slovenije in Hrvaške Borut Pahor in Zoran Milanović, ki sta izpostavila uspešno sodelovanje držav v spoprijemanju z epidemijo covid-19.

