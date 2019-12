Hotele Bernardin bodo pripojili k Savi Turizmu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Delničarji družbe Hoteli Bernardin bodo na skupščini 28. januarja odločali o zmanjšanju osnovnega kapitala za pokritje bilančne izgube in o soglasju k pripojitvi k družbi Sava Turizem, kaže danes objavljen sklic skupščine.

Skupščina bo odločala o predlogu, da se 22,4 milijona evrov bilančne izgube v višini 6,7 milijona evrov pokrije v breme kapitalskih rezerv in rezerv iz dobička, v višini 15,7 milijona evrov pa prav tako iz kapitalskih rezerv, pri čemer bi ta znesek vanje prenesli potem, ko bi zanj zmanjšali osnovni kapital družbe. Ta bi se torej zmanjšal z dosedanjih okoli 67 milijonov evrov na 51,3 milijona evrov.

Skupščina bo odločala tudi o soglasju k pripojitvi k družbi Sava Turizem. Družbi sta pogodbo o pripojitvi minuli petek že podpisali, soglasje morata dati še skupščini obeh družb.

Pogodba o pripojitvi, kot je bila objavljena minuli teden na spletni strani Ajpesa, predvideva, da bodo Hoteli Bernardin na Savo Turizem prenesli celotno svoje premoženje ter pravice in obveznosti, družba bo prenehala, delničarji pa bodo v zameno dobili delnice Save Turizma.

Pripojitev morata potrditi še skupščini obeh družb

Pogodba je sklenjena pod odložnim pogojem, da pripojitev potrdita skupščini obeh družb. Če tega ne bosta storili do 27. marca 2020, se bo štelo, da pogodba ni bila sklenjena.

Družbi sta v večinski lasti Save, in sicer ima ta v lasti 99,91-odstotni delež Save Turizma in 86,82-odstotni delež družbe Hoteli Bernardin. Nekaj več kot 10-odstotni delež slednje ima prek Gorenjske banke in družbe M&V Investments v lasti srbski poslovnež Miodrag Kostić, še poldrugi odstotek družba Semita v lasti Alojza Gregorčiča.

Sava - katere največja lastnika sta državna Kapitalska družba (Kad) s 27,81 odstotka in Slovenski državni holding (SDH) z 18,53 odstotka delnic, sklad York pa ima 42,86-odstotni delež - je delež v Hotelih Bernardin povečala lani, in sicer med drugim prek prevzemne ponudbe skupaj z DUTB, Zavarovalnico Triglav in Kadom ter z odkupom deleža od DUTB.

Hoteli Bernardin imajo na Obali v lasti šest hotelov, tri sklope apartmajev in kamp, Sava Turizem, ki je glavna naložba holdinga Sava, pa med drugim šest hotelov na Bledu ter terme v Moravskih Toplicah, Radencih in na Ptuju.

Obe sta med družbami, ki jih želi država vključiti v državni turistični holding - v tem naj bi bile še družbe Istrabenz Turizem, Hit, Thermana, Terme Olimia, Adria turistično podjetje in Unitur.