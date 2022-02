SDH naj bi odločil o uveljavljanju predkupne pravice za Savo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

York je konec januarja podpisal pogodbo o prodaji svojega deleža v Savi z družbo Prestige Tourism, v ozadju katere je madžarski kapital, neuradno naj bi cena znašala 38 milijonov evrov. Država, ki je prek SDH in Kada lastnica skoraj 47-odstotnega deleža v družbi, ima možnost uveljavljanja predkupne pravice, kar bo očitno tudi storila. Odločitev glede tega bo popoldne na seji formalno potrjeval nadzorni svet SDH.

Po podpisu pogodbe pozivi o predkupni pravici države

Takoj po podpisu pogodbe o prodaji Yorkovega deleža v Savi so se začeli vrstiti pozivi strokovne javnosti in dela opozicije k uresničevanju predkupne pravice države. Skupina poslancev večjega dela opozicije je na to temo zahtevala tudi izredno sejo DZ, a jo je nato, ko je postalo jasno, da bo država uveljavljala predkupno pravico, umaknila.

Država bo morala sicer ob nakupu Yorkovega deleža koncentracijo priglasiti varuhu konkurence, soglasje pa naj ne bi bilo samoumevno. Po informacijah Dela bi država zadrege s koncentracijo lahko sicer rešila z zavezami o poznejši odprodaji dela Savinih naložb ali oddaji v upravljanje tretjim osebam.

Sava Turizem ima v turistični panogi strateški značaj

Savino podjetje Sava Turizem je v turistični panogi strateškega značaja in je zaradi svojega pomena zamišljeno kot steber državnega turističnega holdinga, v okviru katerega bi konsolidirali in nato prestrukturirali državna turistična podjetja.