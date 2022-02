V družbi Prestige Tourism so v ponedeljek s podružnico sklada York Capital Management podpisali dogovor o nakupu 43,2-odstotnega deleža Yorka v Savi. Prevzem bo po izpolnitvi odložnih pogojev, med drugim po pridobitvi soglasja varuha konkurence in neuveljavljanju predkupne pravice države. Prestige bi v Savo vložil 200 milijonov evrov.

"Družba Prestige Tourism bo vstopila v družbo Sava z ambicijo dolgoročnega razvoja turistične dejavnosti na vseh njenih destinacijah in krepitve njene konkurenčnosti na trgu, kar je skladno z javnim interesom za to panogo in hkrati ne obremenjuje državnega proračuna," so sporočili iz družbe.

Družba Prestige Tourism, za katero stoji madžarski sklad Diofa Asset Management, namerava svojim partnerjem v lastništvu Save - Slovenski državni holding (SDH) je lastnik skoraj 19-odstotnega deleža, Kapitalska družba (Kad) pa 28-odstotnega deleža - pojasniti svoje namere glede upravljanja naložbe v družbo, ki je sama kapitalsko prešibka, da bi lahko zagnala nov investicijski ciklus, so navedli in dodali, da nameravajo zagotoviti 200 milijonov evrov vlaganj v razvoj poslovanja družbe Sava.

Slovenski državni holding že seznanili s podpisom pogodbe

O podpisu pogodbe so danes obvestili tudi SDH. S tem je začel teči 30-dnevni rok za morebitno uveljavljanje predkupne pravice države pri prodaji Yorkovega deleža v Savi.

"SDH in Kad sodelujeta pri pridobivanju relevantnih podatkov in podlag, ki bodo temelj za sprejem informirane upravljavske odločitve," so sporočili iz SDH in dodali, da do sprejema odločitve glede predkupne pravice oziroma sprejema morebitne druge upravljavske odločitve predmetnega postopka ne bodo komentirali.