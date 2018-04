Horvat zaradi vprašanja Palestine prejel grožnje s smrtjo

Jožef Horvat je zaradi zadnjih dogajanj na parlamentarnem odboru za zunanjo politiko prejel grožnje s smrtjo. Foto: STA

Poslanec NSi Jožef Horvat je na novinarski konferenci, na kateri je skupaj z Matejem Toninom in Valentinom Hajdinjakom predstavil program zunanje in obrambne politike NSi, pojasnil, da je anonimno elektronsko pošto prejel na strežnik stranke. Več podrobnosti ni želel povedati.

Brglez obsodil grožnje proti Horvatu

Na njegove navedbe se je že odzval predsednik državnega zbora Milan Brglez. Kot so pojasnili iz njegovega kabineta, Brglez o grožnjah Horvatu ni bil obveščen, ga je pa takoj, ko je za to izvedel, poklical in sta se o zadevi govorila.

"Predsednik državnega zbora je že večkrat poudaril, v Sloveniji ni in ne sme biti prostora za kakršnokoli obliko nestrpnosti, vključno z grožnjami do kogarkoli," so poudarili v Brglezovem kabinetu.

Horvat zavrača kritike, da je zaviral priznanje Palestine

Horvat je ponovil, da ni odgovoren za zaplete, da do priznanja Palestine v državnem zboru ni prišlo in da ni bil on tisti, ki je zaviral priznanje Palestine. Poudaril je, da je odbor pod njegovim vodstvom že novembra 2014 od vlade zahteval, da državnemu zboru predloži sklep o priznanju Palestine.

Ker vlada tega ni naredila, zakon o zunanjih zadevah pa predpisuje, da državni zbor sklep o priznanju sprejme na predlog vlade, se sam ne čuti odgovornega. OZP je zato v sredo lahko sprejel zgolj sklep, da brez predloga vlade odločitve glede priznanja ni mogoče sprejeti, je poudaril Horvat.

Ponovno je tudi zavrnil argumentacijo Brgleza, ki je zaradi tovrstnega razpleta zahteval ponovitev seje OZP v četrtek, ki zaradi obstrukcije poslancev SDS, NSi in SMC ter posledične nesklepčnosti ni uspela.

V NSi so sicer zaplete v povezavi z iskanjem podpore priznanja Palestini označili za "blamažo pod taktirko Brgleza". Kritični so bili tudi do zunanjega ministra Karla Erjavca, ki je vprašanje Palestine, kot je ocenil Tonin, izrabil za nabiranje političnih točk. V Brglezovem kabinetu tovrstnih ocen NSi niso hoteli komentirati. Brglez sicer meni, da je v tem trenutku treba narediti vse, "da ne povzročamo dodatne škode ugledu naše države".

Erjavec obžaluje pravno telovadbo in odgovornost pripisuje SMC

Zunanji minister Karl Erjavec, ki opravlja tekoče posle, je medtem po odpovedi izredne seje državnega zbora o predlogu priznanja Palestine izrazil obžalovanje, da je prišlo do "pravne telovadbe" pri poskusih, da bi ta predlog lahko v DZ sprejeli.

Odgovornost za razplet je Erjavec pripisal največji stranki SMC in premierju Miru Cerarju, ki naj bi ga z odstopom presenetil. "Te sage ne bi bilo, če bi se držali dogovora v koaliciji," je dejal zunanji minister in spomnil na zavezo v koalicijski pogodbi, da bo v tem mandatu prišlo do priznanja Palestine kot neodvisne in samostojne države.

Erjavec je krivdo za razplet dogajanja pripisal največji vladni stranki SMC in premierju Miru Cerarju. Foto: STA

"Kot vidite, je v stranki SMC prišlo do razkola. Ni več polne podpore," je dejal in povzel, da zato tudi ni bilo mogoče doseči ustreznega predloga vlade in posledično sklepa na OZP. Ponovil je mnenje, da bi priznanje Palestine lahko pomagalo pri oživitvi bližnjevzhodnega mirovnega procesa, ki je že več let praktično mrtev.

"Obžalujem, da je prišlo do pravne telovadbe. Prepričan sem, da če bi bila politična volja, bi bil lahko ustrezen tudi sklep, ki ga je vlada sprejela decembra lani. Vendar ker ni politične volje, tudi nobena pravna telovadba ne pomaga, da bi prišli do priznanja Palestine. V tem mandatu je ta zgodba zaključena," je še dodal minister.

SMC: Pravi pogoji za odločanje o priznanju niso izpolnjeni

V SMC medtem obžalujejo, da se je proces sprejemanja odločitve o priznanju Palestine končal brez odločanja v državnem zboru. Kot je dejala vodja poslanske skupine SMC Simona Kustec Lipicer, priznanje v SMC podpirajo, a ne brez izpolnjevanja pravnih pogojev.

Kustec Lipicerjeva je pojasnila, da se je pet poslancev SMC za umik podpisov pod zahtevo za izredno sejo odločilo na podlagi zadnje razprave na odboru za zunanjo politiko, mnenj zakonodajno-pravne službe, na podlagi ocene, ki jo je v imenu predsednika republike Boruta Pahorja predstavil njegov svetovalec za zunanjo politiko Ernest Petrič in na podlagi mnenja državnega sveta.

Kot je dejala, so se seznanili z dejstvom, da niso izpolnjeni vsi pravni pogoji, ki bi omogočali nadaljevanje in zaključek procesa. Izpostavila je, da so v SMC enotni v stališču, da je priznanje Palestine politično potrebno, zato ga podpirajo. "Ne moremo pa tega narediti, ne da bi bili izpolnjeni vsi pravni pogoji, ki v naši državi veljajo za takšne primere priznavanja držav," je dodala.