Hojs: Še enkrat bom premislil o odstopu

Notranji minister Aleš Hojs je za TV Slovenija danes povedal, da je gesto premierja Janez Janše, ki ga je prosil, naj z odločitvijo o odstopu počaka in še enkrat premisli, vzel resno. "Vsekakor bom v naslednjih dveh, treh dneh o tem temeljito premislil. Že danes pa lahko rečem, da bom to gesto sprejel vsaj za čas do moje interpelacije," je dejal.