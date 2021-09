Hojs ne izključuje možnosti dodatnih zaostritev ukrepov

"Morda bomo že v četrtek na vladi zopet razpravljali o tem, ali je morda treba še bolj zaostriti PCT-pogoje," je ob obisku Policijske uprave Celje dejal Hojs. Dodal pa je, da po drugi strani nihče od ministrov ne želi in ne zagovarja kakršnegakoli zapiranja: "Ljudje se imajo možnost brezplačno cepiti in se lahko proti bolezni zaščitijo."

V sklopu vladnega obiska savinjsko-šaleške regije si je notranji minister s policijskimi piloti na vzhodu regije ogledal izvajanje helikopterskega nadzora na južni meji, na zahodu regije pa prizorišče tragične nesreče, ki se je pred leti pripetila med usposabljanjem reševalcev nad Okrešlju.

Na južni meji postavitev več deset kilometrov dolge ograje

V zvezi z obvladovanjem migracij je Hojs dejal, da so v zaključni fazi podpisa pogodbe za postavitev novih več deset kilometrov ograje na južni meji. Računa, da jih bodo začeli postavljati v roku dveh do treh tednov.

Ob tem je dodal, da podatki obveščevalcev po njegovem sicer ne kažejo na večji migrantski val zaradi novonastalih razmer v Afganistanu. To je po njegovih besedah tudi posledica dejstva, da so notranji ministri EU sprejeli odločitev, da vrat niso na široko odprli, pač pa bo Evropa pomagala le tistim, ki pomoč potrebujejo, torej ranljivim skupinam, ženskam in otrokom.

Hojs o prostorski problematiki policijskih postaj

Med drugim je Hojs dopoldne obiskal policijsko postajo v Šentjurju, popoldne pa bo obiskal še postaji v Laškem in Žalcu. V Šentjurju si je ogledal lokacijo prihodnjega intervencijskega centra. Kot je povedal, mu je župan zagotovil, da lahko občina v dobrem letu izpelje postopke v zvezi s spremembami občinskega prostorskega načrta. Lokacija je po njegovi oceni zelo dobra.

Na ministrstvu so sicer že pred dobrim letom začeli reševati prostorsko problematiko vseh policijskih postaj, ki so v Sloveniji kritične, je dejal Hojs in pri tem omenil Ajdovščino, Tolmin, Šentjur in Laško. Kot je dejal, se želijo stvari lotiti z nekimi tipskimi projekti, ki bi zadeve precej pocenili, predvsem pa pospešili.

"Računam, da bomo lahko projekte tam, kjer še niso sprejeti prostorski načrti, uresničili v naslednjih štirih ali petih letih, kjer je za to že poskrbljeno, pa bi se morala dela začeti že v naslednjem letu," je še napovedal minister.