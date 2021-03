Hojs: Ljudem želimo preprečiti, da bi praznike izkoriščali za dopust

Od danes je iz Slovenije prepovedano potovati v države, ki so na rdečem seznamu, to so med drugim sosednje države ter države Zahodnega Balkana. Notranji minister Aleš Hojs je za Planet povedal, da so potniki iz Zahodne Evrope, ki potujejo na Balkan, čez Slovenijo potovali že prejšnji konec tedna, v sredo in četrtek pa glede na spremenjeni odlok to ne bo več mogoče, je pojasnil Hojs.

Hojs: Preprečiti hočemo dopuste v času velikonočnih praznikov

Notranji minister je pojasnil, da zaradi tega ne pričakuje večjih zapletov na mejnih prehodih. Ko gre za izjeme, je med drugim navedel tujce, ki živijo v Sloveniji in pri nas nimajo stalnega ali začasnega bivališča. "Ti seveda lahko v tem času zapustijo državo, vendar pa v času tega lockdowna ne morejo prosto prehajati v in iz države. Državo lahko v tem času zapustijo vsi tisti, ki so bili bodisi cepljeni in ki so preboleli covid-19, vendar ne dlje kot pred šestimi meseci," je dejal Hojs.

Kot je poudaril notranji minister, želi vlada z novim odlokom ljudem preprečiti, da bi velikonočne praznike izkoriščali za dopust v državah Zahodnega Balkana, kjer so epidemiološke razmere zelo slabe. Na vprašanje glede očitkov o sorazmernosti tega ukrepa, je Hojs dejal, da je bil omenjeni ukrep "tudi za nas zelo neprijetno sprejet, ampak se ni dalo drugače". "Ta ukrep je po mojem mnenju povsem v skladu z zakonom o nalezljivih boleznih, ki nam dovoljuje, da se omeji gibanje v času epidemije," je dodal Hojs.

Za nujen prihod na delo lastnoročno podpisana izjava in potrdilo delodajalca

Na vprašanje, ali bodo ljudje od četrtka v primeru nujnega prihoda na delo potrebovali nova potrdila, pa je minister odgovoril, da bosta za to potrebna lastnoročno podpisana izjava vsakega posameznika, da je seznanjen z aktualnim vladnim odlokom, ter ustrezno potrdilo delodajalca, da je prihod na delo nujen.

"Nenazadnje smo delodajalcem naročili, naj večji del zaposlenih dela od doma," je poudaril Hojs. Dodal je, da bodo policisti nadzor glede spoštovanja odloka izvajali predvsem na mejah statističnih regij, po potrebi pa bodo lahko to preverjali tudi na območjih znotraj posameznih regij.