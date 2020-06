Hojs komisarki: Slovenija nasprotuje obveznemu premeščanju migrantov

Kot so navedli na notranjem ministrstvu, želi komisarka opraviti še en krog pogovorov z notranjimi ministri držav članic o pričakovanih pristopih v novem paktu. Hojsa je seznanila s trenutnim stanjem priprave in predstavila osnovne elemente besedila. V paktu bo več poudarka na sodelovanju s tretjimi državami izvora in tranzita, postopkih na zunanji meji EU in vračanju, poroča STA.

Državi bi najprej ugotovile identiteto tujca, varnostne zadržke in zdravstveno stanje

Tako naj bi države na zunanji meji s pomočjo agencij unije najprej ugotovile identiteto tujca na meji, morebitne varnostne zadržke in zdravstveno stanje. Temu bi sledil postopek na meji, v katerem bi določili osebe, potrebne zaščite, za ostale pa bi se izvedel postopek vračanja. Komisarka je poudarila pomen učinkovitega vračanja in predstavila tudi idejo o vzpostavitvi koordinatorja EU za vračanje, poroča STA.

Komisija predvideva košaro solidarnostnih ukrepov

V zameno za breme držav ob zunanji meji EU zaradi postopkov na meji Evropska komisija predvideva košaro solidarnostnih ukrepov, udeležba v mehanizmu solidarnosti pa bi bila obvezna za vse države članice. Države članice bi lahko solidarnost s prizadetimi državami izkazale s sodelovanjem pri premeščanju, postopkih vračanja ali drugače, po pisanju STA še navajajo na ministrstvu.

"Za Slovenijo je bistvenega pomena zajeziti nezakonite migracije"

Hojs je v pogovoru izrazil visoka pričakovanja Slovenije glede novega pakta. "Pričakujete lahko podporo slovenskega predsedstva v procesu iskanja rešitev za izzive, ki so pred nami," je dejal in dodal, da bi morali rešitve poiskati čim prej. "Za Slovenijo je bistvenega pomena zajeziti nezakonite migracije, boljše upravljanje z zunanjimi mejami Evropske unije, učinkovito vračanje in vrnitev k normalno delujočemu schengenskemu območju," je po poročanju STA slovensko stališče povzel minister.

Zavzel se je tudi za čimprejšnjo reformo skupnega evropskega azilnega sistema, ki bi ga morali dopolniti z ločenim mehanizmom za delovanje v situaciji nesorazmernega pritiska. Minister je poudaril tudi, da Slovenija nasprotuje obveznemu premeščanju migrantov, to bi namreč lahko bil dodatni dejavnik za nezakonite migracije. Minister je izrazil tudi pričakovanje, da bi Evropska unija, zlasti Evropska služba za zunanje delovanje, prevzela večjo vlogo pri dogovorih s tretjimi državami, so v sporočilu še dodali na ministrstvu, poroča STA.