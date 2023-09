Henkel prizadetim v poplavah pomaga z donacijo, vredno dobrih 452 tisoč evrov

Poleg številnih podjetij, ki posameznikom pomagajo po uničujočih poplavah, želi Henkel kot družbeno odgovorno podjetje pomagati in ponuditi podporo svojim zaposlenim ter celotni skupnosti, ki jo je prizadela naravna katastrofa, so sporočili iz podjetja. To so storili z velikodušno donacijo.

Henkel Adria se je s svojima sektorjema HCB in Hair professional odločil za velikodušno donacijo, ki vključuje izdelke Persil, Weisser Riese, Somat, Pril in Schwarzkopf professional. Na pomoč je priskočila tudi Fundacija Fritz Henkel, ki zagotavlja nujno pomoč ob naravnih nesrečah po vsem svetu, in sicer v obliki finančne podpore z željo pomagati Sloveniji, ki se sooča s hudimi posledicami nedavnih poplav.

"V teh težkih časih želi Henkel izraziti solidarnost in podporo. Naša donacija je naš način pomoči skupnosti. Veseli smo, da imamo priložnost, da s svojimi produkti olajšamo nekatere naloge skupnosti in ji pomagamo k hitrejšemu okrevanju," je povedala Anita Penić Knep, direktorica marketinga HCB, Henkel Slovenija in Henkel Hrvaška.

Foto: Henkel

Donacija na Rdeči križ Slovenije in Zvezo prijateljev mladine Slovenije

"Izredno sem ponosen, da podjetje Henkel sodeluje pri donaciji svojih izdelkov Rdečemu križu Slovenije in Zvezi prijateljev mladine Slovenije. V preteklosti smo že imeli priložnost sodelovati s temi organizacijami in vedno smo veseli, ko lahko nekako pomagamo in na ta način nekaj vrnemo skupnosti. Upamo, da nam bo ta donacija vsaj malo olajšala težke dni, ki so doleteli slovenske državljane," je ob tem povedal Gregor Majcen, direktor tovarne Henkel Maribor.

"V imenu celotne ekipe Zveze prijateljev mladine Slovenije se zahvaljujemo Henklu Slovenija za velikodušno donacijo v luči nedavnih uničujočih poplav. Donacija, ki vključuje izdelke za pranje perila in posode, bo zelo dobrodošla družinam. Pomembno je, da priskočimo na pomoč tistim, ki so bili prizadeti. Ta podpora bo omogočila, da bomo v prihodnjih mesecih lahko pomagali tistim, ki so se znašli v težkih razmerah. Henkel Slovenija, hvala, ker ste ponovno dokazali, da ste odgovorno podjetje, ki skrbi za skupnost," je povedala Breda Krašna, generalna sekretarka Zveze Prijateljev Mladine Slovenija.

Predsednica Rdečega križa Slovenije Ana Žerjal pa je ob tej priložnosti izjavila: "Pri Rdečem križu Slovenije se najlepše zahvaljujemo podjetju Henkel za njihovo donacijo, s pomočjo katere smo lahko nemudoma pomagali številnim ljudem v Sloveniji, ki so jih prizadele poplave. Poplave, ki so v začetku avgusta prizadele velik del Slovenije in katerih posledice bomo čutili in odpravljali še dolgo časa, so nas združile v duhu solidarnosti. Številni so ostali brez vsega, naši prostovoljci pa so bili tam od prvega trenutka dalje in pomagali. Osnovno poslanstvo Rdečega križa Slovenije je pomagati ljudem, ko pomoč potrebujejo, in veseli nas, da nam pri uresničevanju tega poslanstva z donacijo pomaga tudi podjetje Henkel in tako potrjuje svoj status družbeno odgovornega podjetja."

Foto: Henkel

Henkel je Rdečemu križu Slovenije doniral izdelke v skupni vrednosti okoli 215 tisoč evrov, Zvezi prijateljev mladine Slovenije pa okoli 217 tisoč evrov. Fundacija Fritz Henkel pa je vsaki od omenjenih organizacij donirala po deset tisoč evrov in bo pomagala tudi zaposlenim, ki so utrpeli škodo zaradi poplav. Hair professional, poslovna enota podjetja Henkel, je frizerjem v Sloveniji podarila izdelke Schwarzkopf professional v vrednosti 20 tisoč evrov. Ta donacija odraža Henklovo zavezanost družbeno odgovornemu poslovanju in zagotavljanju pomoči v izrednih razmerah.