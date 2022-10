Han: Sem eden tistih ministrov, ki mislijo, da morajo več spraševati. Balažič: Besede nas ne bodo rešile.

Na današnjem srečanju so se dotaknili energetske draginje, financiranja izvoznih podjetij in kadrovskih težav podjetij. Po zagotovilih ministra bodo v prihodnjih dneh naredili sistem, kako bodo nekatere težave reševali. V roku dveh ali treh mesecev se bodo znova sestali in preverili, kaj je bilo v tem času izvedenega.

Foto: STA

Pod vodstvom gospodarskega ministra Matjaža Hana se je danes prvič sestal strateški svet za gospodarstvo, posvetovalno telo ministra pri usmerjanju gospodarske politike. Han je po srečanju opozoril na namero okrepitve partnerstva in zaupanja med sodelujočimi, predstavniki gospodarstva pa so pozvali k prehodu od besed k dejanjem.

V okviru razprave znotraj strateškega sveta želijo oblikovati partnerstvo med vsemi sodelujočimi, skleniti dogovor o tem, kam želijo priti, in predvsem okrepiti zaupanje med člani, je v izjavi za medije po prvem zasedanju sveta dejal Han. "Sem eden od tistih ministrov, ki mislijo, da morajo bistveno več spraševati in se bistveno bolj posvetovati in se zavedati, da lahko samo s skupnimi močmi zmagamo," je prepričan.

Balažič: Čas, v katerem živimo, zahteva spremembe

"Čas, v katerem živimo, zahteva spremembe in potrebno je, da vsi sodelujemo," je dejal glavni izvršni direktor Panvite Toni Balažič. Strateški svet za gospodarstvo po njegovem mnenju omogoča, da minister sliši različne poglede, kratkoročne in dolgoročne, in iz njih poskuša narediti najprimernejše strategije, ki bodo Slovenijo popeljale iz trenutne krize.

Se je pa po Balažičevem mnenju treba zavedati, da nas besede ne bodo rešile. "Besede so pomembne za začrtanje jasne smeri in vizije, ampak na koncu je največ odvisno od implementacije dogovorjenega," je podčrtal glavni izvršni direktor Panvite.

Strateški svet sestavlja 11 strokovnjakinj in 11 strokovnjakov različnih profilov in znanj

Strokovnjakinja za alternativne vire in finance Sandra Damijan je pohvalila ministra in ministrstvo za ustanovitev strateškega sveta, saj je zelo pomembno, da minister sliši gospodarstvo. "Zelo sem zadovoljna z današnjo razpravo, ki ne bo ostala zgolj razprava, ampak bomo to tudi v resnici uvedli," je pojasnila in dodala, da pri tem ne bodo pozabili niti na mala in srednje velika podjetja, na katerih temelji slovensko gospodarstvo.

Z vzpostavitvijo strateškega sveta je zadovoljen tudi soustanovitelj in lastnik podjetja Dewesoft Jure Knez. V prihodnosti nam ne bo lahko, a imamo po njegovem mnenju kot majhna dežela lepe priložnosti, da se hitro odzovemo. "Mislim, da je naloga strateškega sveta prav to, da ustvarimo hitro in agilno diskusijo o specifičnih temah in najdemo skupne rešitve, ki nas bodo iz te krize popeljale kot zmagovalce," je dejal.

Strateški svet za gospodarstvo je posvetovalno telo ministra pri usmerjanju gospodarske politike. Oblikuje predloge k strateškim usmeritvam gospodarskega razvoja, za razvoj podjetništva, industrije in obrti, za krepitev konkurenčnosti, dodane vrednosti in internacionalizacije, za krepitev stabilnega in predvidljivega poslovnega okolja in za obvladovanje gospodarskih tveganj ob nastopu kriznih razmer.

Strateški svet sestavlja 11 strokovnjakinj in 11 strokovnjakov različnih profilov in znanj. Han je ob tem izrazil zadovoljstvo, da so med člani sveta tudi predstavniki civilne družbe in sindikatov.

Člani sveta, ki jih je imenoval minister, so Ajda Pistotnik, Andrej Božič, Andreja Kokalj, Anja Kopač, Anton Papež, Barbara Bradač Hojnik, Barbara Žibret Kralj, Blaž Brodnjak, Boštjan Gorjup, Blaž Cvar, Danica Purg, Igor Akrapovič, Igor Jakomin, Jana Javornik, Jože Colarič, Jure Knez, Lidija Jerkič, Polona Domadenik Muren, Sandra Damijan, Tibor Šimonka, Toni Balažič in Vojka Martinčič.

Sekretar sveta, ki koordinira in načrtuje delo sveta, pripravlja gradiva za seje in skrbi za prenos odločitev sveta v redno delo ministrstva, je Jernej Štromajer.