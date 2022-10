Začelo se je cepljenje proti gripi, za letos naročili četrt milijona odmerkov cepiva #video

Na NIJZ cepljenje proti gripi priporočajo vsem prebivalcem, še posebej pa osebam, ki imajo povečano tveganje za težji potek gripe. "To so osebe, stare 65 in več let, kronični bolniki, nosečnice, majhni otroci in osebe z izrazito povečano telesno težo," je v izjavi za medije poudarila specialistka javnega zdravja iz Centra za nalezljive bolezni pri NIJZ Nadja Šinkovec Zorko.

"Cepljenje proti gripi, proti bolezni covid-19 ter drugim boleznim se lahko izvaja sočasno ali s kakršnimkoli presledkom"

Po pojasnilih sogovornice se tudi letos cepljenje izvaja z enim odmerkom cepiva, ki vsebuje štiri antigene proti štirim različnim tipom oziroma podtipom virusa gripe. Osebam s povečanim tveganjem za okužbo z boleznijo covid-19, nadalje osebam, ki še niso bile cepljene proti covid-19, ter osebam s povečanim tveganjem za invazivno pnevmokokno okužbo ob tem svetujejo, da se hkrati s cepljenjem proti gripi cepijo tudi proti pnevmokoknim okužbam in proti covid-19.

"Cepljenje proti gripi, proti covid-19 ter drugim boleznim se lahko izvaja sočasno ali s kakršnimkoli presledkom, in sicer ne glede na to, ali gre za osnovno cepljenje ali za cepljenje s poživitvenim odmerkom," je poudarila Šinkovec Zorkova. Pri otrocih, mlajših od devet let, ki še nikoli niso bili cepljeni proti gripi, pa se cepljenje izvaja z dvema odmerkoma.

Za cepljenje proti gripi se naročite pri svojem osebnem zdravniku

Novost pri cepljenju proti pnevmokoknim okužbam je, da je celjenje s polisaharidnim cepivom od letošnje jeseni brezplačno oziroma se financira iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja za osebe, stare 65 let in več, ter za kronične bolnike. NIJZ ljudem svetuje, naj se na cepljenje proti gripi naročijo pri svojem osebnem zdravniku.

Na NIJZ so za letošnjo sezono naročili 250 tisoč odmerkov cepiva proti gripi, medtem ko je bilo lani razdeljenih nekaj več kot 227 tisoč odmerkov cepiva.

Šinkovec Zorkova: Zanimanje za cepljenje proti gripi v zadnjih letih povečuje

Po besedah Šinkovec Zorkove se zanimanje za cepljenje proti gripi v zadnjih letih povečuje. Narašča pa tudi stopnja precepljenosti, ta je bila lani nekoliko nižja kot leto prej. To med drugim pripisuje dejstvu, da je cepljenje proti gripi tudi letos brezplačno za vse z urejenim obveznim zdravstvenim zavarovanjem, kar na odločanje za cepljenje vpliva pozitivno. "Vsako leto se cepi nekaj ljudi več," je poudarila.

Po besedah sogovornice se epidemija gripe v Sloveniji letos še ni začela, čeprav so posamične primere gripe zabeležili zunaj sezone. Dopušča sicer možnost, da bo letos primerov več kot v preteklih letih, saj je tudi način življenja letos bolj sproščen, kot je bil. Tudi v drugih evropskih državah za zdaj še ne opažajo večje pogostosti okužb z gripo, pravi.