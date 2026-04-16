Grožnja s puško: ovadili 57-letnika

Murskosoboški kriminalisti so zaključili preiskavo dogodka na območju gramoznice v Nedelici, kjer je v nedeljo zvečer moški s puško grozil dvema osebama, pri čemer se je sprožil en strel. Zoper 57-letnega osumljenca so podali dve kazenski ovadbi zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj grožnje ter nedovoljene proizvodnje orožja in prometa z njim.

Na podlagi opravljenega ogleda kraja dejanja, zbiranja obvestil in izvedene hišne preiskave so osumljenemu zasegli še prepovedano orožje, strelivo ter orožje, za katero ni imel ustreznih listin, so danes sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.

Kriminalisti zoper osumljenega, ki je sicer v pridržanju, prav tako zbirajo obvestila v zvezi s sumom storitve nasilja v družini in so mu izrekli prepoved približevanja. Po zbranih obvestilih bodo zoper njega podali tudi kazensko ovadbo na tožilstvo v Murski Soboti.

Zaradi orožja, za katerega osumljeni ni imel ustreznih dovoljenj, pa bodo uvedli prekrškovni postopek.