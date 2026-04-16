Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
K. M., STA

Četrtek,
16. 4. 2026,
13.15

Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek

streljanje policija Murska Sobota kriminalistična preiskava

Četrtek, 16. 4. 2026, 13.15

1 ura, 15 minut

Grožnja s puško: ovadili 57-letnika

policija, slovenska policija | Foto Shutterstock

Murskosoboški kriminalisti so zaključili preiskavo dogodka na območju gramoznice v Nedelici, kjer je v nedeljo zvečer moški s puško grozil dvema osebama, pri čemer se je sprožil en strel. Zoper 57-letnega osumljenca so podali dve kazenski ovadbi zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj grožnje ter nedovoljene proizvodnje orožja in prometa z njim.

Na podlagi opravljenega ogleda kraja dejanja, zbiranja obvestil in izvedene hišne preiskave so osumljenemu zasegli še prepovedano orožje, strelivo ter orožje, za katero ni imel ustreznih listin, so danes sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.

Kriminalisti zoper osumljenega, ki je sicer v pridržanju, prav tako zbirajo obvestila v zvezi s sumom storitve nasilja v družini in so mu izrekli prepoved približevanja. Po zbranih obvestilih bodo zoper njega podali tudi kazensko ovadbo na tožilstvo v Murski Soboti.

Zaradi orožja, za katerega osumljeni ni imel ustreznih dovoljenj, pa bodo uvedli prekrškovni postopek.

slovenska policija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.