Policist motorist je v torek v zadnjem trenutku rešil žensko pri železniških tirih na Kodeljevem v Ljubljani, da je ni povozil vlak. Pred policistom, ki ji je hotel pomagati, je zbežala po železniških tirih, vendar jo je dohitel in jo potisnil po brežini stran od tirov, po katerih se je bližal vlak, so navedli na Policijski upravi Ljubljana.

Policista s prometne policijske postaje sta se v torek okoli 16. ure odzvala na informacije operativno-komunikacijskega centra o ženski blizu železniških tirov na Kodeljevem in na motorjih odhitela na pomoč. Eden od njiju je motor parkiral ob progi in pregledal območje. Ko ga je ženska zagledala, je zbežala po tirih v smeri prihajajočega vlaka. Dohitel jo je v trenutku, ko je bil vlak oddaljen le še nekaj metrov.

Potisnil jo je po brežini

Potisnil jo je po brežini in z njo ostal vse do prihoda reševalcev. V dogodku se nobeden od njiju ni poškodoval.

Kot so še sporočili s policije, je policist Alan Podržaj izkazal izjemno hrabrost, strokovnost in predanost poklicu. "Neposredno je tvegal lastno življenje, da je s hitrim in odločnim ukrepanjem preprečil tragičen dogodek ter rešil življenje osebe," so dodali.