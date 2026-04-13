K. M.

13. 4. 2026,
11.00

Med prerivanjem ustrelil s puško. Policija nemudoma posredovala.

slovenska policija | Policija je nemudoma posredovala. | Foto STA

Foto: STA

V nedeljo zvečer so bili policisti obveščeni, da je na območju gramoznice v Nedelici oseba s puško grozila dvema prisotnima osebama, so sporočili s PU Murska Sobota. Ob prerivanju pred objektom je bil sprožen en strel, pri čemer ni bil nihče poškodovan. Eni izmed oseb je osumljencu uspelo odvzeti orožje, ta pa je nato zagrozil, da se bo vrnil z drugim orožjem, in kraj zapustil. Osebi sta se umaknili na varno ter počakali prihod policije.

Policisti so v hitri in takojšnji intervenciji osumljencu odvzeli prostost in mu odredili pridržanje.

Policisti in kriminalisti zadevo obravnavajo kot sum poskusa storitve kaznivega dejanja poskus uboja. Trenutno kriminalisti in policisti intenzivno zbirajo obvestila na terenu, so še sporočili s PU Murska Sobota. 

Novice Požar na Ptuju: nastala škoda v višini sto tisoč evrov
Novice V prometni nesreči na Dolu pri Hrastniku umrl 72-letni voznik

