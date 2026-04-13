Med prerivanjem ustrelil s puško. Policija nemudoma posredovala.

V nedeljo zvečer so bili policisti obveščeni, da je na območju gramoznice v Nedelici oseba s puško grozila dvema prisotnima osebama, so sporočili s PU Murska Sobota. Ob prerivanju pred objektom je bil sprožen en strel, pri čemer ni bil nihče poškodovan. Eni izmed oseb je osumljencu uspelo odvzeti orožje, ta pa je nato zagrozil, da se bo vrnil z drugim orožjem, in kraj zapustil. Osebi sta se umaknili na varno ter počakali prihod policije.