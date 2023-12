Grozljive podrobnosti brutalnega umora

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mati in sin naj bi imela zelo nenavadno razmerje, je povedal sosed.

Mati in sin naj bi imela zelo nenavadno razmerje, je povedal sosed. Foto: Shutterstock

V enem od stanovanj na območju Kočevja so v torek popoldne, kot smo že pisali, našli mrtvo 67-letnico. Policisti so prostost odvzeli 40-letnemu osumljencu, sicer sinu umrle. Po neuradnih informacijah Slovenskih novic naj bi svojo mamo ubil že pretekli konec tedna, med njima pa je, kot so povedali sosedje, že dolgo trajal spor.

Po neuradnih informacijah Slovenskih novic naj bi v najemniškem stanovanju nekdanjega samskega bloka 40-letni osumljenec Aleš Krošelj že pretekli konec tedna ubil svojo 67-letno mamo Danico. Sosedje so za Slovenske novice povedali, da je med njima že dolgo časa trajal spor.

"Poznam ga zelo dobro, je narkoman, ki pa se prej ni vedel nasilno. Nisem si mogel misliti, da bi bil lahko tako okruten do matere," je osumljenca opisal njegov znanec, soseda pa je dodala, da je bila mama šibka ženica, upokojenka nekdanje Tekstilne. Povedali so tudi, da je bil Krošelj brez službe, do mame pa se je obnašal grdo, predvsem prvega v mesecu, ko je dobila pokojnino.

Mrtvo so našli v kopalnici

"Verjetno je bilo tako tudi pretekli petek, ko jo je pretepel. Jaz je od takrat nisem videla. Ko je včeraj policija stopila v stanovanje, sem že slutila, da se je pripetilo najhujše. Mrtvo so jo našli v kopalnici," je še povedala pretresena soseda in dodala, da jo je Danica pogosto prosila za kakšne potrebščine, na primer sol in sladkor.

Tudi bližnji sosed je za Slovenske novice na kratko omenil, da sta imela sin in mati zelo nenavadno razmerje, ter dodal, da ni skrivnost, da so tudi v tako imenovani samski blok mamila našla pot. Pred kratkim je Danico srečal na stopnicah in jo vprašal, kaj čaka. Odgovorila mu je, da nič. Od zgoraj, nagnjen čez ograjo, je nato videl, da ji je moški nekaj prinesel v vrečki.