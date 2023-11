Grozil s "polomljeno slovenščino" in oropal bencinski servis

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pozno popoldan so mariborski Operativno komunikacijski center obvestili o ropu v prostorih bencinskega servisa na Čufarjevi cesti v Mariboru. Moški je vstopil do prodajnega pulta bencinskega servisa in zaposleni osebi zagrozil, naj mu izroči denar.