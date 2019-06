Grabus ob ramazanskem bajramu opozoril na ohranjanje skromnosti

"Post, molitev, duhovnost, dobrodelnost in miloščina nam pomagajo, da ohranimo človečnost in zavest o pomembnosti krepitve vrednot, ki nam omogočajo, da gradimo družbo, v kateri bodo šibki in nemočni varni pred manipulacijami oblastnikov in oseb, ki zlorabljajo svoj položaj moči," je dejal mufti.

"Post, molitev, duhovnost, dobrodelnost in miloščina nam pomagajo, da ohranimo človečnost in zavest o pomembnosti krepitve vrednot, ki nam omogočajo, da gradimo družbo, v kateri bodo šibki in nemočni varni pred manipulacijami oblastnikov in oseb, ki zlorabljajo svoj položaj moči," je dejal mufti. Foto: STA

Ob koncu ramazana se je danes začelo tridnevno praznovanje ali ramazanski bajram. Osrednjo bajramsko slovesnost v Sloveniji je v Ljubljani vodil mufti Nedžad Grabus. "Človek mora tudi v razviti družbi ohranjati skromnost in se izogibati prevzetnosti, saj to uničuje človečnost," je ob tem dejal mufti. Opozoril je na islamofobijo v Sloveniji.

Mufti je v nagovoru zbranim v Športni dvorani Kodeljevo dejal, da se družbeni status meri po vplivu, moči in materialnih dobrinah. Pri tem sta sebičnost in prevzetnost lastnosti, ki po njegovem mnenju uničujeta medčloveške odnose.

"Post, molitev, duhovnost, dobrodelnost in miloščina nam pomagajo, da ohranimo človečnost in zavest o pomembnosti krepitve vrednot, ki nam omogočajo, da gradimo družbo, v kateri bodo šibki in nemočni varni pred manipulacijami oblastnikov in oseb, ki zlorabljajo svoj položaj moči. To je nenehen izziv na tem svetu, s katerim se vsaka generacija spoprijema na svoj način," je poudaril Grabus ter kot pomemben izpostavil koncept pravice in pravičnosti.

V Islamski skupnosti "zaskrbljeni zaradi razvoja islamofobije"

V nadaljevanju je poudaril, da so v Islamski skupnosti "zaskrbljeni zaradi razvoja islamofobije, ki se s pomočjo ekstremističnih in nacionalističnih platform na ravni Evrope prenaša tudi na območje Slovenije in se kažejo skozi določene medije ter politične koncepte pri vsakodnevnem etiketiranju in definiranju islama kot nasilne religije".

Manipuliranje s političnimi koncepti multikulturnosti po njegovem mnenju ustvarja negotovost pri ljudeh, spodbuja sovraštvo in ga širi, kar je resna težava družbe. "Kot evropski muslimani smo občutljivi za kakršnokoli vrsto širjenja sovražnega govora, saj iz lastnih izkušenj vemo, da se to lahko sprevrže v neželene posledice, kot se je to zgodilo z genocidom v Srebrenici," je opozoril Grabus.

"Več pozornosti je treba posvetiti sovražnemu govoru"

Odgovorne v državi je pozval, da sovražnemu govoru v družbi namenijo več pozornosti. "Zavedamo se vrednote svobode govora v demokratični družbi, vendar svoboda govora ne more biti izgovor za širjenje sovražnega govora do drugih," je poudaril. Izrazil je upanje, da bodo prihodnjo ramazansko bajramsko molitev opravili v džamiji, katere gradnja se bliža h koncu.

Ramazanski bajram je ob kurban bajramu najpomembnejši praznik muslimanov. Kot so poudarili v Islamski skupnosti, je bajram za vsakega muslimana poseben dan, ker je končno dejanje po postnem času, v katerem se pozabljajo morebitne zamere, obiskujejo sorodniki, prijatelji in sosedi ter obdarujejo otroci.