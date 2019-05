Muslimani po sončnem zahodu začenjajo ramazan

Več kot milijarda muslimanov po vsem svetu danes začenja postni mesec ramazan. Ta se bo začel po današnjem sončnem zahodu, prvi dan posta pa bo v ponedeljek. Post bo trajal 29 dni, in sicer do sončnega zahoda 14. junija.

Kot so zapisali v Islamski skupnosti v Sloveniji, je mesec ramazan blagoslovljeno obdobje, namenjeno krepitvi bogoslužja. "Je čas posta, božjega napotila, božje rešitve in Njegove milosti," so zapisali.

V času ramazana se muslimani postijo med sončnim vzhodom in sončnim zahodom, prav tako se trudijo biti v okvirih moralnih načel, ki jih uči islam. "Post je med drugim najvišja stopnja pobožnosti in dokaz resničnega verovanja, brez licemerstva in dvojne morale," so zapisali v islamski skupnosti.

Najboljše obdobje v letu, v katerem se verniki ozrejo nazaj in soočijo sami s seboj

Ramazanski čas je po njihovih navedbah tudi najboljše obdobje v letu, v katerem se lahko verniki ozrejo nazaj in se soočijo sami s seboj ter izrečejo molitev Bogu ter ga prosijo "za odpuščanje za vsa slaba dejanja, ki smo jih zagrešili, kot tudi, da nas nagradi za vse, kar smo dobrega naredili sebi, drugim in skupnosti".

Po verovanju muslimanov je v ramazanu Bog poslancu Mohamedu začel razodevati sveto knjigo muslimanov Koran. Zato se muslimani v tem obdobju intenzivno posvečajo njegovemu branju in proučevanju. Celoten Koran v času meseca ramazana na glas preberejo v večini džamij, in sicer tako da se vsakodnevno prebere 20 od skupno 604 strani.

V času postnega meseca bodo ramazanske aktivnosti potekale v 18 slovenskih mestih - Ljubljani, na Jesenicah, v Kopru, Mariboru, Velenju, Celju, Trbovljah, Novem mestu, Kočevju, Krškem, Postojni, Sežani, Ajdovščini, Novi Gorici, Izoli, Škofji Loki, Kranju in Tržiču. Najpomembnejša molitev (teravih namaz) bo med ramazanom potekala v večernih urah, so še sporočili.