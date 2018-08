Muslimanski romarji so se danes zbrali na gori Arafat

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Več kot dva milijona udeležencev muslimanskega romanja v Meko se je danes zbralo na gori Arafat, kjer naj bi imel prerok Mohamed zadnjo pridigo. Tam bodo do mraka molili in prebirali odlomke korana, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Večina romarjev se je v nedeljo odpravila iz Meke v bližnjo dolino Mina, kjer so noč preživeli v šotorih. Danes so se zbrali na gori Arafat. V torek pa se bo začel kurban bajram, ki ga obeležujejo z obrednim kamenjanjem hudiča. Kurban bajram je poleg ramazanskega bajrama drugi najpomembnejši praznik za muslimane.

V Meko tudi 17 romarjev iz Slovenije

Letošnjega hadža se po podatkih savdskih oblasti udeležuje več kot dva milijona romarjev. Večinoma prihajajo iz tujine. Največ jih je iz Egipta, Indije, Pakistana in Bangladeša. V organizaciji slovenske islamske skupnosti je v Meko odšlo tudi tudi 17 romarjev iz Slovenije.

Kljub sporu med regionalnima silama Iranom in Savdsko Arabijo je Rijad tudi letos dovolil, da se romanja udeležijo iranski romarji. Prihod so dovolili tudi Katarcem, čeprav sta Doha in Rijad lani prekinila diplomatske stike.

Foto: Reuters

Za varnost skrbi več deset tisoč varnostnikov. Med hadžem leta 2015 je namreč prišlo do množičnega prerivanja, med katerim je bilo do smrti poteptanih na stotine romarjev. Po uradnih podatkih savdskih oblasti je v tragediji umrlo 769 ljudi, po navedbah različnih medijev pa več kot 2000, med njimi je bilo po podatkih iranskih oblasti tudi več kot 460 Irancev.

Meka je najsvetejše muslimansko mesto, hadž pa eden od petih stebrov muslimanske vere. Koran predpisuje, da mora vsak polnoletni musliman, ki je fizično sposoben in si lahko privošči potovanje, vsaj enkrat v življenju opraviti romanje v rojstni kraj preroka Mohameda.

Foto: Reuters